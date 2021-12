DI NARDO: "BILANCIO SASI IN ATTIVO E' PRESA IN GIRO NEI CONFRONTI DEI CITTADINI"

"Suonano come una grottesca presa in giro, nei confronti dei cittadini, le parole del presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe, il quale rivendica un bilancio in attivo da parte della società che gestisce il servizio idrico, omettendo di riferire che tale risultato è il frutto delle inefficienze e dei disservizi che ormai da anni flagellano la popolazione di Ortona e più in generale della provincia di Chieti". Così Angelo Di Nardo, capogruppo al consiglio comunale di Ortona per Fratelli d'Italia, Lega e lista Libertà e Bene Comune per Ortona, in merito alle dichiarazioni rese da Basterebbe ad alcuni organi di stampa.

"I cittadini, soprattutto nella stagione estiva, sperimentano sulla propria pelle la pessima gestione dell'ente – ricorda Di Nardo – a partire dalle continue interruzioni del servizio di fornitura idrica, per arrivare alle ripetute 'sviste' nelle bollette".

Secondo l'esponente del centrodestra ortonese "è tempo che l'attuale gestione della Sasi passi la mano, per lasciare spazio a persone competenti, in grado di mettere in campo una visione aziendale vincente, mirata a riammodernare le infrastrutture, programmare efficacemente gli interventi di manutenzione e porre un freno agli sprechi".