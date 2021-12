In occasione del natale “ The Muses TAS“ ha messo in scena un musical con i suoi giovanissimi "attori".

Il musical è la “ rivisitazione scorretta del Grinch” , con tante piccolezze non presenti nella storia orginale del Dr. Seuss, ma che, invece, sono state scelte dai ragazzi: agli attori dello spettacolo.

“ Un Natale Pazzesco “ è diventata così una storia condivisa con i giovani attori, e “ il natale per essere tale dev’essere condiviso, come l’andare a teatro, e l’arte non estiste senza condivisione “ - come sottolinea la regista Giulia capuzzimanto, al microfono della free lance Anna Maria De Grandis, nel video dell’anteprima realizzato con la Dpe Video di Edoardo di Pierro.

Uno spettacolo per famiglie, visto con l’ottica di un ragazzo, diventato uno spettacolo interattivo o “ social “ come lo definisce Capuzzimato, che di recente è stata sul palco del Tosti con lo con EMANCIP(H)ATE

Alla realizzazione dello spettacolo hanno partecipato: per la danza Vantina Profeta, e

per la parte musicale Elena Polidoro,

maestra di canto che studia canto da tanti anni, laureata in conservatorio in canto moderno e recude da uno stage al centro europeo Tuscolano di Mogol

Appuntamento a giovedì 23 dicembre alle 21, al teatro Tosti a Ortona; per prenotarsi chiama +39 377 3614916

o contattata sui social “ The Muses TAS“