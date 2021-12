Si svolgerà domenica 19 dicembre 2021 alle ore 18.00, presso il teatro F.P.Tosti, il Gran Galà Tosti, concerto promosso dall’Istituto Nazionale Tostiano.

Si esibirà il baritono Stanisław Daniel Kotliński, poi Marco Balderi al pianoforte, Simon Zhu al violino, Maciej Kułakowski al violoncello.

Nel corso del Gran Galà saranno eseguiti i brani di musicisti quali Tosti, Braga e Bridge.

Per partecipare all’evento sarà necessario essere in possesso di Green Pass.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del teatro Tosti nei seguenti giorni e orari: venerdì e sabato dalle 18.00 alle 20.00 e domenica a partire dalle 16.30, oppure attraverso il circuito di biglietteria on line Ciaotickets. .



Il programma:



Francesco Paolo Tosti (1846-1916)

Sogno

Parole di Luigi Stecchetti -

Olindo Guerrini (1845–1916)



Francesco Paolo Tosti (1846-1916)

Non t'amo più

Parole di Carmelo Errico (1848-1892)



Romance pour Violon

per violino e pianoforte



Tristezza

Parole di Riccardo Mazzola (1892-1922)



Malìa

Parole di Rocco Emanuele Pagliara (1856-1914)



'A Vucchella

Parole di Gabriele D'Annunzio (1863-1938)



Gaetano Braga (1829-1907)

Prima Meditazione

per violoncello e pianoforte



Francesco Paolo Tosti (1846-1916)

Ninon

Parole di Alfred de Musset (1810-1857)



Chanson de l'Adieu

Parole di Edmond D'Haraucourt (1856-1941)





Frank Bridge (1879-1941)

Valse russe

per violino, violoncello e pianoforte



Francesco Paolo Tosti (1846-1916)

Visione!...

Parole di Gabriele D'Annunzio (1863-1938)



Ridonami la calma (Ave Maria)

Parole di Corrado Ricci (1858–1934)



Gaetano Braga (1829-1907)

La serenata

per violino, violoncello e pianoforte



Francesco Paolo Tosti (1846-1916)

Good Bye (Addio)