A Ortona il V° Campionato del Mondo di Surfcasting Master 2022

Si è tenuta oggi nella sala consiliare del Comune di Ortona, alla presenza del Sindaco Leo Castiglione, dell’Assessore Regionale Daniele D’Amario, del Consigliere Luigi Polidoro e di rappresentanti della Capitaneria di Porto assieme al comitato organizzatore ed ai vertici della FIPSAS, la presentazione di un evento sportivo di considerevole interesse, l’assegnazione alla Città di Ortona del V° Campionato del Mondo di Surfcasting Master 2022, modalità di pesca sportiva che si effettua dalla spiaggia, con robuste canne capaci di lanciare l’esca a distanze considerevoli dalla riva.



Gli organizzatori, la Asd Muttley Team e la ASD Beachman Club, unitamente alla sezione provinciale FIPSAS di Chieti, basandosi su una “macchina” organizzativa ben collaudata e sulla piena riuscita di altri prestigiosi eventi agonistici legati alla pesca sportiva e disputati sul litorale Abruzzese, hanno indicato la costa dei trabocchi come appropriato campo di gara per questa competizione internazionale che prevede, prima volta in Abruzzo, la partecipazione di dodici Nazioni con relativi atleti e team di supporto.



La manifestazione, che costituisce un importante strumento di valorizzazione territoriale, troverà ad Ortona una collocazione ideale, degna cornice e location vocata ad eventi che hanno il mare come protagonista.



Il consigliere Luigi Polidoro,

da sempre partecipe alle attività che coniugano lo sport al mare si è dichiarato “orgoglioso di questo riconoscimento per la città, culmine di una serie di importanti competizioni che, solo pochi anni fa, erano insperate”.



Le gare si terranno dall' 8 al 16 di Ottobre 2022 nella splendida cornice delle acque antistanti la Costa dei Trabocchi. Il Comune di Ortona costituirà sede baricentrica dell’evento Mondiale e la cerimonia di apertura e presentazione delle squadre nazionali si terrà, molto probabilmente, nell’esclusiva location del Castello Aragonese.