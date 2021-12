Vince 3-1 il Victoria Cross Ortona e dà spettacolo

Victoria Cross Ortona 3

Cantera Adriatica 1

Formazione:

Antonio Carafa Dario Valerio Fabrizio D'alessandro Mouhamed Gueye Nicola Scarinci Luca Serra Abdou Aziz Jr. ( 83° Francesco Ranalli ) Alberto Maccarone ( 60° Matias Ponce ) Lorenzo Di Muzio ( 75° Andrea Pacaccio ) Cantoli Nicola Tiziano De Luca ( 60° Alessio Bilancia 90° Giacomo Reati )

Il periodo è quello di Natale ma questa volta regali non ce ne sono stati e, alla solita grande prestazione è seguita una vittoria che ci fa risalire la classifica mettendoci dove meritiamo di essere.

La squadra pescarese non aveva mai subito sconfitte fuori casa finora.

Complimenti a tutti i ragazzi, un mix tra giovanissimi e meno giovani che potranno regalare grandi soddisfazioni nel prosieguo del Campionato.

Al 1° Carafa bagna il suo esordio con una parata di piede risolvendo uno svarione difensivo.

Al 21° Cantoli, su calcio piazzato dal limite, impegna il portiere che devia in angolo.

Al 23° un tiro innocuo da fuori area dell'attaccante della Cantera sbatte su Serra che spiazza l'incolpevole Carafa.

Si va al riposo con i pescaresi in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo la musica cambia e dopo un minuto, lo straripante Cantoli ( al suo quarto goal stagionale ), ben servito da De Luca, mette la palla sul sette e pareggia.

Al 50° una botta da fuori area di De Luca va alto di poco.

Al 60° Mister Palmieri fa due cambi che poi risulteranno essere decisivi.

Entrano Bilancia e Ponce al posto di De Luca, infortunato e Maccarone.

Al 63° Ponce ci prova da fuori area ma il portiere è attento e devia in angolo.

Al 66° Bilancia entra in area e viene steso dal difensore ospite, penalty.

Sul dischetto va Ponce che trasforma impeccabilmente e realizza la sua prima rete con la maglia del Victoria Cross.

Al 75° esce anche l'affaticato Di Muzio, ben sostituito da Pacaccio, ma la squadra continua a fare il suo gioco e, all'81°, chiude la contesa in contropiede con il devastante Bilancia che da fuori area, al volo di sinistro, batte l'esterefatto portiere ospite.

Oggi si è creato meno occasioni del solito ma la squadra è stata più cinica sotto porta ed è quello che ci si aspettava.

Mercoledì si torna in campo con la Coppa Abruzzo, negli ottavi di finale affronteremo al Comunale di Ortona il Roccascalegna.