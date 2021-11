Un pareggio che va strettissimo al Victoria Cross Ortona

Rapid Montesilvano 1

Victoria Cross Ortona 1

Formazione:

Domenico Doghieri Dario Valerio Marco Profeta ( 80° Flamur Hamza ) Mouhamed Gueye Luca Serra Fabrizio D'alessandro Lorenzo Di Muzio Alberto Maccarone Cantoli Nicola Tiziano De Luca ( 86° Simone Giansante ) Abdou Aziz Jr. ( 78° Matias Ponce )

Sfuma a tre minuti dalla fine la vittoria che, per quello che si è visto in campo, sarebbe stata più che legittima.

Al 17° Cantoli, da dentro l'area, a colpo sicuro, calcia alto.

Al 34° tiro da fuori area di De Luca ma il difensore di casa respinge di schiena.

Al 44° grandissimo goal di De Luca che di sinistro, con un delizioso pallonetto, manda la palla all'incrocio.

Il secondo tempo comincia con lo stesso copione del primo e, dopo un minuto, ancora l'ispiratissimo De Luca, con una sassata da 40 metri prende in pieno il palo.

Al 58° è la volta di Di Muzio che al volo sfiora il palo.

Al 62° primo tiro in porta del Rapid, da fuori area, che scheggia la traversa.

Al 66° imbucata di Di Muzio per Cantoli che spedisce la palla di poco fuori.

Al 69° Di Muzio si libera di un avversario e con un perfetto tiro a giro manda la palla nell'angolino, il portiere si supera e sfiora quel tanto da mandare la palla a colpire il palo.

E chiaramente se non la chiudi... All'87° arriva il pareggio della squadra di casa con Doghieri che tocca il suo primo pallone per raccoglierlo da dentro la porta.

Da segnalare che Mister Palmieri, tra i titolari, ha schierato tre ragazzi del 2000 e tutti hanno fatto una gran gara.

Sabato si torna a giocare in casa e al Comunale di Ortona arriverà la Cantera Adriatica.