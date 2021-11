Domenica torna in campo il Victoria Cross Ortona

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dopo aver osservato il turno di riposo, domenica alle 11.00, torna in campo il Victoria Cross Ortona.

Nella decima giornata di campionato, gli ortonesi saranno di scena a Montesilvano dove affronteranno il Rapid.

Sarà una sfida durissima quella che attende la squadra di Mister Palmieri, infatti gli adriatici sono sopra di un punto e giocano un ottimo calcio.

Gli ortonesi si sono preparati bene in settimana per questa gara e sono pronti per dare battaglia e portare a casa un risultato utile.