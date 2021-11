ONDATA DI MEDAGLIE PER LA LEGA NAVALE DI ORTONA

Si è concluso domenica 21 novembre il Campionato Invernale Giovanile di vela della IX Zona FIV. Grandissimi successi per la Sezione di Ortona della Lega Navale Italiana, che ha partecipato con ben 8 atleti nella classe optimist e 9 nelle due classi ILCA.

Gli atleti hanno dominato fin dalla prima tappa, svoltasi il 17 ottobre e che ha visto podi ortonesi come nella Classe ILCA 6 con gli atleti Stefano Troiano, Daniele Ricci e Giuseppe Piccirilli, mentre nella classe ILCA 4, oro e argento per Alisia Ranieri e Martin Ruzzi.

Medaglie anche nella classe optimist divisione A con un altro podio completamente in mano alla Sezione grazie agli atleti Thomas Colaizzi, Lamberto Di Vincenzo e Sofia Ricci,

gli ultimi due alla loro ultima competizione nella classe Optimist.

La seconda tappa, che si è svolta sabato 20 e domenica 21 Novembre e che è stata caratterizzata da condizioni molto difficili di poco vento e corrente molto forte, ha messo a dura prova gli atleti che hanno però saputo brillantemente gestire tutte le prove al meglio.

Anche in questa occasione è stata notevole la presenza sul podio dei giovani atleti della Sezione di Ortona della Lega Navale Italiana.

Nella Divisione B della classe Optimist Sofia Lepore si è piazzata al secondo posto overall, mentre nella divisione A ha confermato il primo posto Thomas Colaizzi, seguito al secondo posto da Paolo Ruzzi, ottima prestazione anche per Sofia Ricci che ha confermato il primo posto femminile. Nella classe Ilca 4 Alisia Ranieri ha confermato il primo posto a livello zonale, secondo posto zonale anche per Martin Ruzzi. Dura battaglia fino all’ultimo bordo nella classe ILCA 6 per i due compagni di squadra Stefano Troiano e Daniele Ricci che hanno concluso al primo e secondo posto, con pari punti.

Grande al soddisfazione del Presidente ed il Direttivo tutto che si congratulano con gli atleti e con gli allenatori per le ottime prestazioni.