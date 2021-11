Dopo la pausa forzata, causata dalla pandemia, la Compagnia dell'Alba diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo porta di nuovo il tour il musical A Christmas Carol, in co-produzione con il TSA – Teatro Stabile d'Abruzzo e la collaborazione della Scuola d'Arte New Step di Americo Di Francesco e Paola Lancioni. Il musical riprende la sua tournée con una doppia data al Teatro Tosti di Ortona il 23 e il 24 novembre alle 21.00, e lo fa con un doppio sold out. Un risultato di rilievo ottenuto in pochi giorni di apertura del botteghino, con un Tosti gremito finalmente al 100% che si prepara dunque a riassaporare l'incanto di un romanzo senza tempo che farà emozionare, sorridere e riflettere sul valore della misericordia, intesa come la compassione che fa sentire vicino il nostro prossimo. Tutto questo grazie anche al cast che farà rivivere il classico di Charles Dickens in tutte le sue sfumature. Ancora una volta sarà Roberto Ciufoli, attore e regista teatrale, ad interpretare Ebenezer Scrooge, ricco uomo d'affari dall'indole meschina e avara. Accanto a lui, sul palcoscenico anche i maestri Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, e con loro Carolina Ciampoli, Giancarlo Teodori, Maria Maddalena Adorni, Luca Benini, Mattia Cavallari, Cristian Cesinaro, Valentina Di Deo, Filippo Di Menno, Edilge Di Stefano, Pietro Galetta, Claudia Mancini, Monja Marrone, Serena Mastrosimone, Giulia Rubino, Serena Segoloni, Claudia Vissani. Accanto al cast adulti, un cast di bambini: Alessandro Carulli, Maria Lara Cieri, Luca Civitarese, Mattia Di Nardo, Filippo Di Paolo, Mariele Oliva. Il racconto di Charles Dickens viene proposto nella sua versione teatrale, per la prima volta in Italia con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin, ecc.), con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini e la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo, con Monja Marrone come direzione musicale associata

LA TRAMA. E' la vigilia di Natale nella Londra del 1843, e tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Solo il vecchio usuraio Ebenezer Scrooge mal sopporta questa festività, e chiusa la sua bottega si reca solitario verso la propria dimora. Durante la notte riceve la visita di tre spiriti: quello del Natale Passato, quello del Natale Presente e quello del Natale Futuro, i quali tra flashback e premonizioni riusciranno a mutare la sua indole meschina ed egoista. Scrooge si risveglierà la mattina di Natale con la consapevolezza che l'avidità del denaro e l'attaccamento alle sole cose materiali sono sbagliati: finalmente la carità e la fratellanza si faranno largo nel cuore del vecchio usuraio, che per la prima volta trascorrerà il Natale con il nipote Fred e la sua famiglia.





° Per restare aggiornato sulle prossime date nazionali della tournee segui i nostri canali social: facebook A Christmas Carol – Compagnia dell'Alba/TSA Teatro Stabile d'Abruzzo e su instagram: @compagniadellalba.