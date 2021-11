25 NOVEMBRE GORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

L’APS-Centro Antiviolenza Donn.è in collaborazione con il Comune di Ortona, in occasione della GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, promuove per giovedì 25 novembre alle ore 21 presso il Teatro Tosti di Ortona lo Spettacolo Teatrale “Emancip(h)ate” della Compagnia Teatro al Femminile, una realtà giovane di artiste da tutta Italia che già vanta il primo posto al festival nazionale “La giovane scena delle Donne”.

La performance attraverso il linguaggio della satira, affronta i temi del Gender Gap, della legge 194 e dei processi per stupro, favorendo la riflessione su un fenomeno sociale di grande attualità.

Dal Report curato dal Servizio analisi criminali della Direzione Centrale della Polizia Criminale, rileviamo che da gennaio a novembre 2021 le donne vittime di femminicidio sono 103, una ogni tre giorni, di cui 87 uccise in ambito familiare/affettivo. Numeri che spingono ad attivarsi per contrastare questo andamento.

Il Centro Antiviolenza Donn.è, oltre al suo impegno quotidiano di affiancamento alle Donne nei percorsi di uscita dalla violenza, promuove eventi, attività, incontri per tutte le generazioni, proprio per favorire la sensibilizzazione del territorio al fine di prevenire ed informare su un fenomeno che non arresta la sua corsa. Donn.è è presente con Sportelli Antiviolenza sui Comuni di Ortona, Tollo, Fossacesia, Torino di Sangro e nei Presidi Ospedalieri “F. Renzetti” di Lanciano e “G.Bernabeo” di Ortona. Per info: tel. 085.2198231- cell. 3515118474 mail. info.apsdonne@gmail.com o sul sito www.apsdonne.it

Per partecipare allo spettacolo i biglietti sono acquistabili on line su www.ciaoticket.it o presso il Botteghino del Teatro Tosti nei giorni Martedì, Mercoledì dalle ore 18:00 alle 20:00 o Giovedì dalle 10:30 alle 13.