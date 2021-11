L'autore ortonese Attilio Alessandro Ortolano selezionato per il FLA 2021

L'autore ortonese Attilio Alessandro Ortolano è stato selezionato, con il suo terzo romanzo Ossigeno (Augh Edizioni), per la partecipazione al FLA 2021 di Pescara, Festival di Letteratura.

Il festival, giunto alla sua diciannovesima edizione, torna in presenza dal 18 al 21 novembre in vari luoghi della città, ospitando concerti, reading, tavole rotonde, mostre e incontri con gli autori.

“ Ossigeno “ è risultato vincitore, qualche giorno fa, di una menzione d'encomio al premio Michelangelo Buonarroti 2021.

La storia raccontata nel romanzo è ambientata tra Napoli e Varsavia: quattro soldati partono per una spedizione di disinnesco di bombe atomiche miniaturizzate.

“ Durante un disinnesco scoprono un'intera città sotterranea: è popolata.

Riescono ad accedervi, ma si rivela una triste evidenza: è difficile respirare.

La motivazione è atroce: l’ossigeno della città sotterranea è portato a livelli massimi o minimi, con il fine di decimare i viventi. È la ripetizione della storia nazista, ma con l’utilizzo dell’ossigeno: apoteosi della follia dell’umano. Il soldato Joshua riuscirà a fuggire, ma tornato indietro capirà di essere rimasto solo: in Italia l’eruzione del Vesuvio ha spazzato via Napoli. In uno scenario desolante Joshua farà due incontri che diventeranno la sua speranza o la sua fine. “

L’autore presenterà il suo ultimo romanzo giovedì 18 novembre alle ore 19.45 presso il circolo Aternino- Sala blu- a Pescara, Piazza Giuseppe Garibaldi 51 al primo piano.

Si tratta per l'autore ortonese di una delle prime presentazioni del romanzo, dopo lo stop pandemico.

"Sarò al FLA festival di letterature e altre cose di Pescara 2021 con Ossigeno (Augh Edizioni) – conferma Attilio Alessandro Ortolano - Ringrazio la direzione del festival per aver selezionato il mio romanzo. Torno qui da autore dopo 5 anni. Spero di essere migliorato in tutto questo tempo. Di certo ho capito che nella scrittura si rimane sempre principianti. Il proprio perfezionamento è pertanto quotidiano ed implica molto tempo. “

“ Il mio cuore è colmo di gratitudine per le persone incontrate fino ad oggi grazie ai libri che ho scritto. Esse sono una ricchezza che vale più di qualsiasi altra cosa io possa raccontarvi.

Sono contento di tornare a parlare di libri dal vivo dopo due anni. Molti in questo periodo hanno sofferto qualche tipo di isolamento o hanno perso delle persone. - ricorda l’autore - ma dobbiamo farci forza e tornare insieme.

Io lo farò parlandovi di Ossigeno: quello che ognuno, in varie accezioni metaforiche, ricerca.

Qual è o chi è il tuo ossigeno? “.

“L’appuntamento – conclude - è per giovedì 18 novembre dalle ore 19.45 alle ore 20.45, circolo Aternino, sala azzurra. Modera Davide Desiderio, docente di cinema e autore radio-televisivo. Al pianoforte il maestro Davide Talucci.

Non è obbligatoria, ma è gradita, la prenotazione al numero 3281633845 via whatsapp e sarà necessario esibire il green pass.”

c.s.