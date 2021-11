Un pareggio che va stretto al Victoria Cross Ortona

VICTORIA CROSS 2

PASSO CORDONE 2

Ormai è una costante, al Comunale di Ortona non ci si annoia mai, peccato per la mancata vittoria che sarebbe stata più che meritata. Formazione:

Domenico Doghieri Andrea Pacaccio Fabrizio D'alessandro Mouhamed Gueye Nicola Scarinci Marco Profeta ( 46° Abdou Aziz Jr. 70° Alessio Bilancia ) Lorenzo Di Muzio Matias Ponce ( 51° Alberto Maccarone ) Flamur Hamza Cantoli Nicola Tiziano De Luca.

Al 6° botta da fuori area di Di Muzio che prende in pieno la traversa. Passa un minuto e il Passo Cordone è in vantaggio. Al 9° ci prova Hamza ma il portiere devia in angolo. Passano cinque minuti e gli ospiti raddoppiano con la difesa ortonese immobile. Al 19° il Victoria Cross ha l'occasione per accorciare con Di Muzio che si procura il rigore ma si fa ipnotizzare dal portiere che devia in angolo. Al 35° imbucata di Cantoli per Di Muzio ma ancora una volta il numero uno ospite respinge, questa volta di piede e questo è nulla per ciò che farà nel secondo tempo.

Mister Palmieri nella ripresa ridisegna la squadra, fuori un difensore e dentro un attaccante. Al 47° gli ospiti sfiorano il goal su punizione dal limite, la traversa respinge il tiro, da questo momento si assisterà solo ad un monologo ortonese. Al 50° punizione di De Luca fuori di poco. Al 52° grande palla di Hamza per Cantoli che di sinistro realizza un bel goal. Dal 57° al 62° Cisse, entrato in campo benissimo, sfiora due volte il goal, nella seconda occasione strepitoso il portiere del Passo Cordone. Sfortunato il senegalese che si infortuna al 70° e deve abbandonare la contesa. Al 75° cross di Pacaccio dalla fascia destra con la palla che accarezza la traversa. Al 78° ci riprova Hamza da fuori area, poco alto sulla traversa. Al 85° è la volta di Di Muzio, niente da fare. Al 90° Hamza si procura un rigore, sul dischetto va Cantoli e il portiere che fa? Para anche questo, ma i ragazzi ci credono fino alla fine e al 94° lo stesso Cantoli, su punizione dal vertice destro, mette la palla sotto l'incrocio e si fa perdonare l'errore dal dischetto. Un pareggio non solo meritato ma che va anche stretto alla truppa di Mister Palmieri.

Gli applausi finali tributati dal nostro pubblico alla nostra squadra sono stati da brividi e per questo non finiremo mai di ringraziarli.

La prossima settimana osserveremo il nostro turno di riposo.