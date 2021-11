Marco Salcito in concerto a Palazzo Corvo

Si svolgerà domenica 14 novembre alle ore 18.00 presso la Sala della Musica a Palazzo Corvo il concerto del chitarrista Marco Salcito promosso dall'Accademia Musicale Pescarese in collaborazione con l'Istituto Nazionale Tostiano. Saranno eseguite le musiche di Johann Sebastian Bach ed Heitor Villalobos. L'ingresso sarà gratuito con obbligo di Gree Pass.

Marco Salcito attualmente suona stabilmente con il primo clarinetto dell'orchestra sinfonica abruzzese Gianluca Sulli, con la cembalista Chiara Massini e con la violinista Aurelia Macovei con la quale ha effettuato una tournée in Cina nel 2016 esibendosi fra le altre città a Shanghai e Najing.

Nel giugno 2006 si è esibito nella Hong Kong Academy for Performing Arts Concert Hall con la Hong Kong Chamber Orchestra in un interessante programma dal titolo "Cinema Amore Mio" nel quale sono stati presentati una serie di brani appartenenti alle più famose colonne sonore del cinema italiano riscuotendo grande successo. Dopo questo successo è stato nuovamente invitato nel 2007 ad esibirsi nel City Hall di Hong Kong in veste di solista ed arrangiatore delle Romanze di F. P. Tosti con la Hong Kong City Orchestra, in un progetto commissionato dall' Istituto Tostiano di Ortona, ottenendo ampi consensi di pubblico e critica.

Ha eseguito colonne sonore di film composte da L. Bakalov e E. Morricone per la Twentieth Century Fox e per la RAI Trade. Ha inciso in prima esecuzione composizioni di autori contemporanei italiani per la casa musicale Bongiovanni di Bologna, RAI Trade e Les Production d'OZ. Nel 2007 è uscito il primo cd con sue composizioni edito dalla Violipiano dal titolo Rosso Gitano. Nel 2009 è stato pubblicato il cd "Scaramouche" edito dalla Wide Classique, frutto della collaborazione artistica con il clarinettista Gianluca Sulli.Nel 2014 la Dynamic ha pubblicato il suo doppio cd "Le Variazioni Goldberg" di J. S. Bach, che racchiudono tre anni di intenso lavoro di trascrizione ed arrangiamento. Il disco, unico nel suo genere, ha ricevuto ampi consensi dalla critica e dalle riviste specializzate.

Nella Giugno del 2017 è stato pubblicato il suo ultimo lavoro discografico dalla Brilliant Classics " Integral works for guitar and Orchestra " del compositore brasiliano Radames Gnattali (1906-1988) con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal M° Marcello Bufalini. Anche questo lavoro rappresenterà un operazione discografica che andrà ad arricchire il repertorio della chitarra poiché all'interno di questo cd vi sarà la world premiere recording di due opere inedite del compositore che sono state recuperate da Salcito dai manoscritti originali.Nel 2018 gli è stato assegnato dal Convegno Internazionale di Alessandria il premio "Chitarra d'Oro" come migliore produzione discografica per chitarra ed orchestra dell'anno per il CD Four Concertinos by R. Gnattali edito dalla Brilliant Classics.

E' titolare della cattedra di chitarra presso il Conservatorio "L. D'Annunzio di Pescara. Suona su di uno strumento costruito per lui dal liutaio italiano Enzo Guido.