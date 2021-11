Sconfitta immeritata per il Victoria Cross Ortona

Città di Chieti 2

Victoria Cross Ortona 1

Domenico Doghieri Andrea Pacaccio ( 80° Abdou Aziz Jr. ) Luca Serra Mouhamed Gueye Nicola Scarinci Fabrizio D'alessandro Lorenzo Di Muzio Dario Valerio ( 63° Matias Ponce ) Flamur Hamza ( 89° Alberto Maccarone ) Cantoli Nicola Tiziano De Luca.

Oggi i ragazzi hanno dimostrato, seppur perdendo, che nei piani alti della classifica possono starci eccome.

Ottime le trame di gioco della squadra di Mister Palmieri che hanno imposto il loro gioco soprattutto nella seconda frazione di gioco e solo una gran difesa del Città di Chieti ha mantenuto la gara in equilibrio.

Grandi occasioni non ce ne sono state ma è stata una gara intensa con la nostra squadra che ha giocato a calcio ma che torna a casa con zero punti.

Nel primo tempo accade solo il goal della squadra di casa che, al 31°, passa in vantaggio su un corner con la nostra difesa ferma che si fa infilare dal loro attaccante.

Nel secondo tempo il pallino è sempre in mano al Victoria Cross Ortona ed il neo entrato Matias Ponce ( ottima la sua partita ) al 68° con un tiro da fuori area mette paura al portiere che però si fa' trovare pronto.

Ancora l'argentino protagonista, all'83° scodella una palla in mezzo ed ancora una volta Scarinci ( terzo goal per il difensore goleador ) di testa fa 1 - 1.

L'arbitro concede sette minuti di recupero ( giusti perché nel secondo tempo tra sostituzioni e perdite di tempo ci stanno tutti ) e al 95°, su un calcio d'angolo, i chietini ripassano in vantaggio con un goal fotocopia del primo.

E proprio allo scadere, i nuovi entrati Maccarone e Cisse confezionano un'azione con il tiro del senegalese che finisce tra le braccia del portiere.

Portiamo a casa i complimenti della squadra avversaria ma zero punti, però con la consapevolezza che chi vorrà vincere il campionato dovrà fare i conti con il Victoria Cross Ortona!

E sabato altro bell'incontro, al Comunale di Ortona arriva il Passo Cordone, un'altra squadra di alta classifica, ideale per tornare subito alla vittoria.