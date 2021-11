A San Leonardo, domenica 7 novembre, festa grande per i 75 anni della canzone Sanleonardese .

La festa era in programma per sabato 6 novembre, in occasione delle celebrazioni in onore del santo patrono della contrada: San Leonardo abate di Noblat, ma le avverse condizioni meteo hanno fatto slittare le esibizioni dei vari cori invitati dagli organizzatori a domenica 7.

San Leonardo è una contrada di Ortona che ha una singolare particolarità: ha tanti autori di canzoni intepretati dal coro di San Leonardo.

“Le canzoni interpretate dal Coro di San Leonardo – conferma Gilberto Bernardi, il presidente del coro, al microfono della free lance Anna Maria De Grandis –

( clicca sulla foto per visulizzare l'intervista )

sono scritti da autori di San Leonardo “ Passare le serate in allegria, cantando, nell’immediato dopoguerra, era uno dei modi per dimenticare i tragici momenti vissuti dalla comunità durante la guerra" e questo patrimonio di canti è ora parte integrante del repertorio del coro.

Durante il lavoro nei campi “ il cantare sotto le vigne era un modo per distrarsi “ fa notare Massimo Nardinocchi Presidente del Comitato Feste San Leonardo ricordando che “ Amore e pruvilone è la canzone madre del coro ".

( clicca sulla foto per visulizzare l'intervista )

“ Bastava un’organetto e le serate passavano in tranquillita “ e la spensieratezza di quei tempi si è riproposta nei brani eseguiti dai cori che si sono esibiti nell’ambito della festa per 75 anni della canzone Sanleonardanese.

Vari i cori che si sono alternati raccontando, anche con i loro costumi, le tradizioni dei loro luoghi di proveninenza. Si sono esibiti cori provenienti da Puglia, dal Lazio e da Tagliacozzo.

Cori facenti parte della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, federazione a cui il Coro di San Leonardo è iscritto .

Il coro è stato uno degli elementi che ha segnato la ripartenza nel dopoguerra, e questa festa è oggi un’altra occasione di ripartenza, per uscire dalla pandemia; “ Cosi come Ortona, San Leonardo e le altre frazioni sono ripartite nel dopoguerra – ha sottolineato il Sindaco di Castiglione -

( clicca sulla foto per visulizzare l'intervista )

dobbiamo ripartire da questa pandemia “

Il canto è una delle bellezze del mondo – ha ricordato Carmine Di Donato - ed il Coro di San Leonardo se ne è fatto interprete nei suoi primi 75 anni di storia ed ha tutte le potenzialità per proseguire ancora per tanti anni.

Video realizzato dalla DPE - Ortona