STEFANO PETRUZZIELLO, DA L'ARMINUTA AL FORMAT METAMORPHOSIS

Il giovane ortonese Stefano Petruzziello, attore nel cast de l’Arminuta, film che nelle ultime due settimane ha registrato una importante partecipazione di pubblico nelle sale cinematografiche nazionali, è stato scelto dalla compagnia Unaltroteatro per inaugurare il format Metamorphosis, uno spazio tutto dedicato al dialogo con i giovani, che vogliono approcciarsi al lavoro delle arti visive e performative o che hanno un particolare progetto creativo-innovativo, al fine di offrir loro la possibilità di esprimere se stessi e il proprio punto di vista in relazione ai progetti e a come questi interagiscono con essi e il mondo che li circonda.

Stefano che nel film interpreta il ruolo di Sergio, il fratello della protagonista, parla di sé, di come questa esperienza sia stata rivelatrice di nuovi orizzonti, di quei tratti caratteriali in comune con il personaggio interpretato ma più di tutto racconta la sua generazione da sedicenne ortonese che tra studio, passioni ed incontri tenta di costruire il suo futuro, in un alto e basso tipico del tempo odierno e in amore e odio per la sua terra.

L’intervista diretta dalla compagnia Unaltroteatro, impresa di produzione teatrale e cinematografica, in collaborazione con il filmmaker Daniele Forcucci, ha avuto luogo nella suggestiva location di Zooart Ortona, contenitore multiculturale in cui convivono arte, sociale, ambiente e cultura.

L’intervista integrale sarà visionabile sul sito www.unaltroteatro.it e i canali social, facebook, istagram: @unaltroteatro, youtube: unaltroteatro produzioni, nei prossimi giorni, intanto è possibile seguire il lancio, spot di 60 secondi,