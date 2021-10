GIOVANE ORTONESE SUL RED CARPET AL FESTIVAL DEL CINEMA DI ROMA

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Stefano Petruzziello, giovane ortonese di 16 anni, per la sua prima volta sul red carpet del festival del cinema di Roma, come attore nel cast del film l’Arminuta per la regia di Giuseppe Bonito e tratto dall’omonimo libro di Donatella Di Pietrantonio, vincitore del premio Campiello 2017.

Tutto ha avuto inizio circa un anno fa quando Stefano è stato selezionato ai provini che la Baires Produzioni ha effettuato sul territorio Abruzzese e dove lui è stato selezionato per vestire i panni di Sergio, uno dei fratelli dell’Arminuta, per la comunanza dei tratti fisici e caratteriali ricercati per il personaggio.

Il film sarà nelle sale cinematografiche a partire da giovedì 21 ottobre.