La Sieco in trasferta contro l'ostico Porto Viro per confermare la crescita

Dopo aver messo in saccoccia il primo punto stagionale, la Sieco Service Impavida Ortona è pronta a mettersi in viaggio per la quinta giornata di andata. Si parte in direzione Porto Viro, in provincia di Rovigo, per sfidare una delle neopromosse dalla Serie A3. Porto Viro, che ha tutta la voglia di mantenere la categoria, in estate ha ingaggiato atleti con grande esperienza in Serie A2 come Bellei, Fabroni, Vedovotto, Mariano e Baroni. La gara avrà inizio alle ore 16.00 e sarà l'anticipo della V giornata di campionato.

I prossimi avversari hanno attualmente tre punti in classifica, frutto della vittoria contro la Synergy Mondovì, ma anche una giornata in più rispetto agli abruzzesi che dal canto loro hanno già osservato il turno di riposo. Nulla da fare, invece, per i nostri prossimi avversari nelle sfide contro Lagonegro, Santa Croce e Bergamo.

Sebbene i ragazzi di Coach Lanci siano ancora a caccia della prima vittoria stagionale, hanno ampiamente dimostrato di essere una squadra in continua crescita. Altre buone notizie arrivano poi dall'infermeria bianco-azzurra finalmente orfana di Lorenzo Piazza. Il palleggiatore si sta allenando con il resto del gruppo squadra, dando l'impressione che il peggio sia ormai alle spalle. Si torna quindi ad allenarsi a pieno organico, cosa che di certo gioverà alle dinamiche di gioco visto anche l'innalzamento della qualità degli allenamenti stessi.

Nunzio Lanci: «Sarà una partita molto difficile. Entrambe le squadre hanno bisogno di far punti per raggiungere i nostri obiettivi. Noi stiamo crescendo settimana dopo settimana mentre Porto Viro è una squadra formata da giocatori esperti e di qualità. Bisognerà prepararsi bene a quella che sarà una vera battaglia che affronteremo con impegno e grande rispetto per l'avversario»

Questa, invece, l'analisi del momento fatta dal libero Pasquale Fusco: «So di certo che la gara di domenica prossima sarà molto combattuta. Abbiamo messo in seria difficoltà Cuneo, una squadra che è stata costruita per navigare stabilmente nei piani alti della classifica e quindi senza dubbio porteremo la stessa intensità anche a Porto Viro. In campo cerco sempre di dare il meglio ma domenica scorsa ero particolarmente motivato sia dalla caratura e dalla storia degli avversari ma soprattutto dalla voglia di dare una scossa alla squadra. Porto Viro sarà una squadra molto rognosa. Sono un sestetto di grande esperienza e di certo hanno tutte le capacità e le intenzioni di batterci. Tuttavia abbiamo dimostrato di essere una squadra in crescita e non nascondo che una eventuale vittoria sarebbe fondamentale sia per la classifica sia per il morale»

Arbitreranno i signori Marotta Michele (Prato) e Verrascina Antonella (Roma)

Sarà possibile seguire la gara in diretta sul nostro sito www.impavidapallavolo.it ma attenzione la gara avrà inizio alle ore 16.00

Ecco le altre gare in programma per la V giornata di andata del campionato nazionale di pallavolo Serie A2 Credem Banca

Agnelli Tipiesse Bergamo – Kemas Lamipel Santa Croce

BAM Acqua San Bernardo Cuneo – Gruppo Consoli McDonald's Brescia

Emma Villas Aubay Siena – Cave Del Sole Lagonegro

Conad Reggio Emilia – HRK Motta di Livenza

BCC Castellana Grotte – Synergy Mondovì

Riposa: Pool Libertas Cantù