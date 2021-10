Domenica 24 ottobre 2021 alle 17:30 presso la Sala Eden a Ortona (CH) in C.so Garibaldi, si terrà la presentazione del nuovo libro di Sonia Bucciarelli “Imprevedibili effetti della convivenza”.

All’evento parteciperà l’autrice Sonia Bucciarelli che dialogherà con la scrittrice e moderatrice Francesca D’Isidoro.

È l’autrice stessa a raccontarsi in Imprevedibili effetti della convivenza, ad aprire le porte di casa sua al lettore tra le scene di vita quotidiana vissute con il suo compagno. Sonia inizia a scrivere per caso di ciò che osserva di lui, dei suoi comportamenti e delle sue gesta tra faccende di casa, cene e serate davanti alla tv. Di pagina in pagina, viene fuori un racconto al femminile che pone l’attenzione sull’uomo in casa, ma Silvio non è di quelli imbranati e poco collaborativi anzi, è più preciso di una domestica, ordinato e presente, forse anche troppo. Oltre a non separarsi mai dalla sua “amica” Ansia. L’ironia è la chiave di lettura e anche una risorsa per destreggiarsi nel rapporto di coppia, dove anche se non è tutto rose e fiori si può trovare la felicità nelle situazioni imperfette e imprevedibili.

“Imprevedibili effetti della convivenza” segna il mio esordio nel genere romance. Dopo tre libri a tinte gialle: Scomparsi a Urbino, Oltre gli occhi e Dentro il bianco è nata per caso questa commedia romantica - racconta l’autrice – infatti, dai primi giorni della mia convivenza con il mio compagno proprio a Ortona, ho scritto della nostra quotidianità con un’attenzione particolare su di lui. Mi auguro che questo libro regali momenti di leggerezza e strappi sorrisi ai lettori.”

Sonia Bucciarelli è nata a Guardiagrele (CH) il 7/4/1985. Dopo la maturità Classica, ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e la specialistica in Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni e durante gli anni universitari ha pubblicato Scomparsi a Urbino (Tabula Fati_2008) e Oltre gli occhi (Acar Edizioni_2014). Un viaggio in Inghilterra le ha ispirato il romanzo Dentro il bianco (Masciulli Edizioni_2018 e Amazon_2021). Imprevedibili effetti della convivenza (Amazon_2021) è la sua nuova opera.

https://www.facebook.com/SoniaBucciarelli.writer

https://www.soniabucciarelli.it/

c.s.