Vince e convince il Victoria Cross Ortona

Victoria Cross Ortona 2

Sporting Pianella 0

Domenico Doghieri Andrea Pacaccio Daniele d'Alessandro ( 83° Simone Giansante ) Mouhamed Gueye Nicola Scarinci Marco Profeta Juan Manuel Ponce ( 58° Fabrizio D'alessandro )Dario Valerio ( 68° Matias Ponce ) Flamur Hamza ( 86° Francesco Ranalli ) Cantoli Nicola Fer Ramis ( 75° Abdou Aziz Jr. ).

Riscatto doveva essere e riscatto è stato.

Grande prova dei ragazzi che hanno giocato novanta minuti ad alti livelli creando un buon numero di occasioni da rete lasciando quasi nulla alla squadra avversaria.

Parte subito forte la squadra di Mister Palmieri e dal 13° al 15° sfiora due volte il goal prima con Ramis e poi con una rovesciata di Scarinci.

Il goal arriva al 32° ed è tutta di matrice argentina, fuga sulla fascia destra di Juan Manuel Ponce che crossa al centro e pesca Ramis che senza difficoltà batte il portiere ospite.

Allo scadere del primo tempo ancora protagonista la " ditta sudamericana " questa volta a parti invertite, Ramis serve un cioccolatino per Juan Manuel Ponce che tira alto da pochi passi.

Il canovaccio del secondo tempo è lo stesso, al 60° azione spettacolo che vede protagonisti capitan Gueye che serve Hamza il quale apparecchia per Cantoli che calcia a colpo sicuro ma la palla sfiora il palo, il pubblico gradisce e applaude. Il pallino rimane sempre in mano ai biancorossi ortonesi e al 76° arriva il colpo del ko con un eurogol di Daniele D'Alessandro che dal vertice di destra manda la palla sotto l'incrocio dei pali. La squadra non si ferma e cinque minuti dopo, con una splendida rovesciata, Hamza sfiora il terzo goal che avrebbe meritato ampiamente.

Tre punti arrivati giocando un buon calcio davanti ai propri tifosi che anche stavolta si sono divertiti ed hanno applaudito i nostri ragazzi.

Domenica si va in trasferta a Pescara contro il Real Anthos.