Sono passati quattro anni dalla nascita di Ortona cambia, il movimento civico che nel 2017 ci ha permesso, a 28 e 34 anni, di entrare per la prima volta in Consiglio comunale.



In questi anni abbiamo avuto la possibilità di condividere le preoccupazioni delle famiglie ortonesi, toccando con mano i limiti di una Città in declino: senza una visione strategica dello sviluppo economico e sociale e senza la capacità di ascoltare e coinvolgere i cittadini, le difficoltà sono aumentate, le opportunità di lavoro sono diminuite e la città ha continuato a spegnersi perdendo oltre mille residenti dal 2017 ad oggi.



Fortunatamente però, il nostro cammino ci ha permesso di conoscere più da vicino l'enorme potenziale di Ortona, dei suoi quartieri e del suo meraviglioso territorio. È da qui che insieme al gruppo di Ortona cambia abbiamo deciso, con entusiasmo e forti di questa prima esperienza, di metterci di nuovo a disposizione della Città in vista delle elezioni comunali del 2022. Lo facciamo perché, incoraggiati dalle speranze dei cittadini, in noi si è rafforzato il desiderio di costruire una Città migliore: più forte, più giusta, più bella.



Una Città capace di innovarsi nelle attività economiche, nell'offerta turistica e nel funzionamento della pubblica amministrazione. Una Città in grado di migliorare la vita delle persone e di garantire la qualità dei servizi essenziali come la scuola, la sanità, l'acqua, il decoro urbano e la pulizia degli spazi pubblici. Una Città che sappia fare un salto di qualità partendo dalla valorizzazione delle ricchezze ambientali, dalla creazione di opportunità di lavoro e dalla lotta alle disuguaglianze.



Nei prossimi mesi, continuando ad ascoltare la Città, scriveremo il programma elettorale, formeremo le liste dei candidati al Consiglio comunale e individueremo il miglior candidato Sindaco. Inoltre, senza mai perdere la libertà e l'indipendenza, ci confronteremo con le altre forze civiche e politiche di Ortona per verificare la possibilità di dar vita, su basi programmatiche, ad una coalizione più ampia e forte.



Per essere migliore una Città ha bisogno della generosità e dell'altruismo dei suoi abitanti: l'invito a unirsi a noi, candidandosi e contribuendo a scrivere il programma, è rivolto a tutti gli ortonesi che vorranno mettersi a disposizione con serietà, impegno e coraggio.