Torna domenica 10 l'appuntamento con "Urban Nature – Festa della Natura in città", evento promosso dal WWF in tutta Italia insieme all'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici (ANMS) e all'Arma dei Carabinieri, con il pieno coinvolgimento degli Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità (UTCB) e con i patrocini del Ministero della Transizione Ecologica e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Le nostre città devono diventare amiche della natura e del clima: è questo il messaggio che accompagna la quinta edizione della manifestazione che animerà grandi e piccoli centri in tutta Italia e anche in molte località d'Abruzzo. A Lanciano, come ogni anno, il WWF Zona Frentana e Costa Teatina organizza giochi ludici per famiglie e bambini che potranno scoprire insieme ai volontari dell'associazione le piante e gli animali che condividono lo spazio urbano. Una passeggiata tra le aiuole permetterà di scoprire, grazie all'aiuto di un'App, il mondo vegetale che inaspettatamente vive in città.

L'appuntamento è a Lanciano in zona Santa Rita a partire dalla 15:00 alle 18:00.

Quest'anno l'evento verrà organizzato anche a Ortona dove verrà organizzato una passeggiata, in bici o a piedi, con partenza da Piazza Porta Caldari, verso le ore 9.30, per arrivare fino alla passeggiata orientale, presso lo spazio utilizzato dall'associazione Zooart.

Ovviamente è necessario iscriversi all'evento all'interno della pagina Facebook del WWF Zona Frentana e Costa Teatina.