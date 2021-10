Trasferta insidiosa per il Victoria Cross Ortona

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica dieci ottobre alle ore 15.30 torna in campo il Victoria Cross Ortona, sarà di scena in quel di Mozzagrogna dove affronterà, per la terza giornata di campionato, il Tre Ville.

I ragazzi di Mister Palmieri si sono preparati bene questa settimana e cerchernno di andare a prendersi i primi tre punti stagionali dopo due pareggi consecutivi, seppur giocando contro una squadra che farà di tutto per ottenere i primi punti.

Il tecnico romano ha convocato i seguenti giocatori:

CANTOLI CISSE D'ALESSANDRO DANIELE D'ALESSANDRO FABRIZIO DE LUCA DOGHIERI GIANSANTE GUEYE HAMZA MORO PACACCIO PONCE MATIAS PONCE JUAN MANUEL PROFETA RAMIS RANALLI REATI SCARINCI SERRA VALERIO