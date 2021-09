Pareggia il Victoria Cross Ortona in trasferta a Chieti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sant'Anna - Victoria Cross Ortona 0- 0.

Domenico Doghieri Lorenzo Torres Di Muzio Nicola Scarinci Marco Profeta Andrea Pacaccio Flamur Hamza Matias Ponce Juan Ponce ( 57° Dario Valerio ) Cantoli Nicola Tiziano De Luca Dieci

Pareggio a reti bianche alla prima di campionato per il Victoria Cross Ortona che sul difficile campo di Chieti Scalo porta a casa un punto che fuori casa è sempre difficile da ottenere.

Un primo tempo con una sola occasione degna di nota da parte della squadra di casa con un tiro da fuori area che Doghieri sventa in angolo.

Nel secondo tempo è il Victoria Cross Ortona a fare la partita e al 50° sfiora il gol con Cantoli che di testa centra la traversa.

Dopo qualche minuto è la volta di Di Muzio che con un bel tiro manda la palla di poco fuori.

Ci prova da fuori area anche Ponce ma senza fortuna.

Con il passare del tempo la stanchezza la fa da padrona e la gara va in archivio con il nulla di fatto.

Testa alla prossima partita, al Comunale di Ortona arriverà il Vacri, sabato pomeriggio alle 15.30