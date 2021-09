LO SPETTACOLO EMANCIP(H)ATE TRIONFA AL FESTIVAL CONCORSO “LA GIOVANE SCENA DELLE DONNE 2021”

Dal 9 al 12 settembre 2021 a Pordenone e nei comuni limitrofi si è tenuto il Festival concorso La giovane scena delle Donne 2021: la manifestazione teatrale giunta alla terza edizione promossa da Bruna Braidotti e organizzata dalla Compagnia di Arti e Mestieri.

È lo spettacolo EMANCIP(H)ATE, scritto e diretto da Virginia Risso, ad aggiudicarsi la vittoria assegnata dalla Giuria composta da esponenti nazionali ed internazionali del panorama drammaturgico e teatrale e da un gruppo di giovani appassionati.

EMANCIP(H)ATE è stato premiato con la seguente motivazione:

“Uno spettacolo corale e fortemente femminile che a partire da materiale autentico riesce a veicolare, anche ad un pubblico giovane, temi complessi come l’obiezione di coscienza, la discriminazione di genere e i processi per stupro attraverso una scrittura drammaturgica ben congeniata e una regia che ricorre con efficacia alla tecnica della clownerie per raccontare forme di violenza simbolica e epistemica che spesso acquisiscono un carattere tragicomico e paradossale”

“EMANCIP(H)ATE è una lente di ingrandimento su gender gap, legge 194 e processi per stupro – ha spiegato l’autrice – Sei clown, attraverso il linguaggio della satira, accompagnano il pubblico ad una riflessione che lascia un amaro in bocca difficile da levare via”.

Le interpreti sono Sabrina Biagioli, Giulia Capuzzimato, Jessica Di Bernardi, Sara Morassut, Virginia Risso e Lorenza Sacchetto.

La giovane scena delle Donne 2021 ha potuto contare anche sul contributo del MiC, il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.