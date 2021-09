Pescara Calcio, Metamer è il nuovo Energy Partner

In occasione della partita di Coppa Italia tra Pescara e Grosseto, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Energy Partner della Pescara Calcio alla presenza del presidente Daniele Sebastiani e l’AD METAMER Nicola Fabrizio.

“Possiamo annunciare con orgoglio che la Pescara Calcio sarà una delle prime squadre italiane a Zero emissioni di Co2 – commenta l’AD METAMER Nicola Fabrizio – grazie all’accordo di fornitura di energia elettrica 100% green raggiunto tra Metamer e la società biancazzurra, per tutti i centri sportivi di allenamento e gare.

Metamer, società fortemente radicata nel territorio e operante nella vendita di gas, energia elettrica ed efficienza energetica , riconosce allo sport una grande importanza sociale, oltre che veicolo per la diffusione di valori fondamentali come spirito di sacrificio, l’importanza del gruppo, il senso di appartenenza, il rispetto dell’avversario e la socialità. Proprio per questo, in coerenza con le nostre politiche di Stakeholder approach, Sostenibilità, Responsabilità Sociale D’Impresa, abbiamo lavorato insieme allo staff della Pescara Calcio focalizzandoci sui settori giovanili, per diffondere una cultura basata su un consumo dell’energia più consapevole e più sostenibile. È un tema che ci riguarda tutti e non più rinviabile. Per tale motivo abbiamo dedicato al mondo del Pescara calcio due offerte completamente Green, oltre che vantaggiose.

Una Promozione Scuola Calcio, che permette ai genitori dei piccoli giocatori del Pescara di ottenere dei vantaggi sull’iscrizione rimborsando fino al 40% della quota annuale o regalando i kit di allenamento;

Una Promozione Cuore BiancAzzurro, dedicata a tutti i tifosi, che da diritto ad una serie di privilegi esclusivi tra i quali il 10% di sconto all’official store del Pescara Calcio e biglietti gratuiti per assistere alle partite della propria squadra del cuore.

Il nostro auspicio è quello di lavorare insieme ad una partnership che duri nel tempo e far parte di una squadra vincente sia in campo che fuori”.