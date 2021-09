I VERTICI DELL'AMMINISTRAZIONE DI ORTONA INDAGATI DALLA MAGISTRATURA

Il consigliere di minoranza Peppino Polidori pubblicamente aveva più volte richiamato il Sindaco Castiglione e l’Assessora Canosa a rispondere ad alcune sue interrogazioni ed accesso agli atti in merito alle “ Festarelle “ ed in particolare alla gestione dei fondi comunali per le manifestazioni . Il consigliere Polidori lamentava la scarsa trasparenza tra i rapporti del Comune ed il Comitato Manifestazioni Ortonese.

Il Consigliere , visto che non riceveva adeguate risposte , ha informato le autorità preposte che hanno svolto indagini tramite la Guardia di Finanza che ha relazionato al PM presso il Tribunale di Chieti che comunque ha classificato il tutto come normale dialettica politica.

Il GIP ( giudice per le indagini preliminari ) respingendo la richiesta di archiviazione del PM ha convocato l’udienza in Camera di Consiglio per il 9 novembre prossimo . Le ipotesi di reato sono per il Sindaco Castiglione l’art. 323 CP ( abuso d’ufficio per gestione fondi manifestazioni ) e l’art 328 CP ( rifiuti atti d’ufficio per l’omissione di risposte a interrogazioni ed accesso agli atti ) . Per l’Assessora Canosa l’art. 323 ( abuso d’ufficio per gestione fondi manifestazioni ) e l’art. 81 ( continuazione del reato ).

E’ chiaro che siamo e saremo sempre garantisti e quindi attendiamo serenamente il responso della magistratura ma ci chiediamo ancora del perche' e a quale scopo sia il Sindaco che l’Assessora non hanno tenuto un comportamento chiaro , trasparente e alla luce del sole in merito a quanto il Consigliere di minoranza Polidori più volte richiedeva senza ricevere mai un’adeguata risposta ? Perche’ lo stesso Consigliere ha dovuto intraprendere percorsi che a nessuno piace per avere soddisfazione ? Cosa costava rispondere adeguatamente a tempo debito e senza nessuna remora ? Sono questi interrogativi legittimi e che fanno anche riflettere e che inducono anche , non trovando risposta , a dubbi e congetture varie.

Noi , da sempre , siamo stati avversi e contrari alla “ allegra “ , si fa per dire , proliferazione dei soldi stanziati per le manifestazioni ( festarelle ) ma questo solo con l’avvento dell’Assessora Canosa perché prima di lei , il vecchio comitato manifestazione disponeva solo di pochissime risorse perché il Sindaco “ piangeva cinese “ adducendo che in cassa non c’era una lira , guarda caso invece , nonostante il Covid i soldi per la Canosa si sono moltiplicati come la “ biblica proliferazione dei pani e dei pesci “ . Mah , c’e’ quantomeno da rimanere perplessi .

Ricordiamo anche che il vecchio comitato composto da persone competenti e animate da tanto spirito fattivo e collaborativo si sono dimessi in blocco visto che non riuscivano a svolgere adeguatamente la funzione per cui erano nati perché il Sindaco non metteva a disposizione almeno lo stretto necessrio di risorse.

Anche per il 2021 gli stanziamenti sono stati ragguardevoli e cospicui , questo nonostante il gravissimo disagio economico dovuto alla grave disoccupazione ed al Covid che ha gettato sul lastrico intere famiglie ortonesi.

Ecco , amici , l’assoluta illogicità delle scelte compiute dal Sindaco Castiglione e dall’Assessora Canosa in questo stato di gravissimo disagio , ci rende assolutamente difficoltoso capirne la ratio e quindi ad essere buoni e magnanimi dobbiamo pensare che sono passibili ed imputabili almeno di grave irresponsabilità politica , andare contro la logica del buon padre di famiglia non porta mai a giudizi lusinghieri.

Informazione importante : il GIP ( giudice indagini preliminari ) ha fissato l’udienza in Camera di Consiglio per il 9 novembre 2021 a cui possono partecipare il Sindaco Castiglione , l’Assessora Canosa e le parti lese individuate nel Consigliere Comunale Polidori Peppino e il Comune di Ortona .

Vi terremo informati degli sviluppi appena ne verremo a conoscenza .

AMERIGO GIZZI