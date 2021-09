Victoria Cross espugna Atessa

Draghi San Luca - Victoria Cross Ortona 0 - 2.

Formazione:

Domenico Doghieri Giacomo Reati Andrea Pacaccio Marco Profeta ( 65° Abdou Aziz Jr. ) Fabrizio D'alessandro (48° Mouhamed Gueye ) Lorenzo Torres Di Muzio Matias Ponce Fer Ramis Pilo Ahma Ba ( 85° Francesco Ranalli ) Cantoli Nicola Tiziano De Luca Dieci .

Grande prestazione dei ragazzi che, nell'andata di Coppa Abruzzo, espugnano il campo di Atessa mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Una gara subito in discesa per la squadra di mister Marco Palmieri che al 12° passano subito in vantaggio con un eurogol di Lorenzo Di Muzio che dopo aver dribblato un paio di giocatori mette la palla all'incrocio dei pali ( il cosiddetto " tir a ggir " ). Dopo quattro minuti i biancorossi raddoppiano con Tiziano De Luca che concretizza su un assist dell'incontenibile Di Muzio.

Alla mezz'ora traversa della squadra di casa e il primo tempo va in archivio sul 2-0.

Nel secondo tempo succede poco, con la squadra ortonese che controlla il gioco e va vicino al terzo goal con un bolide di Ponce da fuori area, che solo un grande intervento del portiere gli nega la gioia della rete.

Complimenti a tutta la squadra, vincere fuori casa non è mai semplice, ma i ragazzi hanno giocato tutti una grande partita ed hanno meritato la vittoria.

Domenica mattina alle 11.00 ci sarà la gara di ritorno.