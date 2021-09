L’associazione Culturale Experio di Ortona , associazione che si occupa della valorizzazione e salvaguardia del patrimonio archeologico attraverso la creatività, l'archeologia sperimentale e i laboratori didattici, presieduta dalla dott. ssa Maria Luisa Orlandi, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Giovanile di Ortona e l’amministrazione Comunale di Monacilioni organizza, per sabato 11 settembre alle 16:30, un laboratorio sperimentale di Teatro Ambiente e storia locale nel centro storico di Monacilioni.

L'idea è nata nel corso da una precedente collaborazione con le scuole del Molise utilizzando appunto la tecnica del teatro ambiente.

A Monacilioni la referente è la prof.ssa Annalisa Ramacciato, a l’amministazione comunale ha fornito la piena collabazione nella preparazione del percorso .

Si parte dalla sede del campus Didattico , nella ex sede del Comune di Monacilioni , in Via Don Vincenzo Ambrosiano , i ragazzi di Monacilioni guideranno il pubblico in un percorso alla scoperta della storia ,

della fede e delle tradizioni del paese della provincia di Campobasso, in Molise, che dista circa 21 chilometri dal capoluogo della provincia.