I Solisti Aquilani, Pagliai e Chiacchiaretta al Tosti per un omaggio ad Astor Piazzolla

Lunedì 23 agosto alle ore 21.00 presso il teatro Francesco Paolo Tosti di Ortona si terrà il concerto dal titolo “Buon Compleanno Astor!”. L’evento, promosso dall’Istituto Nazionale Tostiano, sarà un omaggio alla musica del compositore argentino Astor Piazzolla. Nello specifico il pubblico assisterà ad un vero e proprio dialogo musicale tra l’ensemble cameristico de I Solisti Aquilani Quintetto (Rocco Roggia violino; Daniela Marinucci violino; Margherita Di Giovanni viola; Simone De Sena violoncello; Giovanni Ludovisi contrabbasso), il suono penetrante e suggestivo del bandoneon di Cesare Chiacchiaretta e i testi dello stesso Piazzolla e dei più importanti poeti della letteratura argentina interpretati dal grande Ugo Pagliai. Nel 2021, infatti, in tutto il mondo si celebra il centenario della nascita del compositore argentino. Virtuoso del bandoneón Piazzolla fu anche e soprattutto un compositore colto, uno dei più importanti del XX secolo, che rivoluzionò la storia del tango, innalzando le forme tradizionali di questo ballo popolare e traghettandolo dalle milonghe di Buenos Aires alle più importanti sale da concerto. Portatore di una vera e propria rivoluzione, inizialmente incompresa, oggi è nel pantheon dei più grandi musicisti di sempre.

“Dopo mesi torniamo con un concerto dal vivo nella splendida cornice del Tosti” – spiega il direttore artistico dell’Istituto Nazionale Tostiano che continua – “omaggiando Piazzolla offriamo al pubblico un evento di grande qualità e per questo non posso che ringraziare, la Regione Abruzzo, il Comune di Ortona per aver patrocinato l'evento e I Solisti Aquilani per la collaborazione". I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro F. P. Tosti nei seguenti orari martedì-mercoledì- venerdì e sabato ore 18.00/20.00 e giovedì dalle ore 10.30/13.00.