Polisportiva Giovanile Salesiana (PGS) Abruzzo al Summer Camp estivo

La Polisportiva Giovanile Salesiana (PGS) Abruzzo ha organizzato un evento nella giornata di venerdì 23 luglio presso lo stabilimento Eldorado di Ortona dove, anche grazie alla disponibilità della struttura balneare messa a disposizione dal titolare, è in svolgimento in sicurezza e con attività esercitate solo rigorosamente all'aperto, il Summer Camp estivo a cura della ASD Ortona Calcio Junior e del Settore Giovanile della SSD Ortona Calcio.

L' evento ha visto la partecipazione di circa un centinaio tra giovani atleti, tecnici, dirigenti, operatori, accompagnatori ed i ragazzi della security staff.

Ospiti di riguardo i giovani atleti della ASD Olympia Cedes di Sulmona guidati dal prof. Ivan Giammarco e gli amici della ASD Ortona Calcio Junior guidati dal prof. Rocco Majo.



La struttura regionale della PGS Abruzzo era rappresentata dal Commissario Regionale Donatino Primante, dal vice Gianfranco Nervegna, dal responsabile tecnico regionale prof. Rocco Majo e dal responsabile della formazione prof. Danilo Reati.

Era presente il segretario generale della P.G.S. Nazionale dr. Antonello Assogna che ha portato anche i saluti del Presidente Nazionale dr. Ciro Bisogno.

Per l'amministrazione comunale è intervenuto l’assessore alle politiche dello Sport del Comune di Ortona, Massimo Petaccia.

L' evento patrocinato dalla PGS Abruzzo è stata l'occasione per fare il punto sulla Ripartenza post-pandemia delle attività sportive e socio-ricreativedel settore sportivo dilettantistico e scolastico in ambito regionale.



La P. G. S. è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni e in Italia conta oltre 100.000 tesserati provenienti dalle diverse discipline sportive del CONI.

La ricostituenda PGS Abruzzo conta già oltre 600 iscritti in ambito regionale ed è presente in tutta la Regione Abruzzo con oltre venti società affiliate.

Con la gente e per la gente la PGS ha il suo logo identitario nel motto "Lo Sport è per Tutti" e con questo obiettivo promuove su tutto il territorio nazionale le attività ed i progetti di associazioni e circoli sportivi che operano anche sui temi della solidarietà e sostenibilità sociale.

L'evento si è svolto nella giornata inaugurale delle Olimpiadi di Tokio ed ha inevitabilmente evocato il richiamo allo spirito olimpico della partecipazione e della condivisione per educare i ragazzi delle nuove generazioni alla tolleranza, al rispetto degli altri, alla solidarietà ed ai temi della prossimità e della inclusione sociale.



L' evento foriero di ulteriori iniziative è il primo del genere in Abruzzo e sarà ripetuto sicuramente la prossima estate.

c.s.