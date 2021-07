Asl 02 – Votazioni al Comitato Ristretto dei Sindaci - Ortona esclusa dal Comitato

Mercoledi 21 luglio, a Lanciano nel locali della Fiera, si è riunita la Conferenza dei sindaci della Asl 02.

I sindaci della Asl 2 hanno votato per reintegrare il Comitato Ristretto dei Sindaci, l’organo di indirizzo politico amministrativo della Asl.

L’assemblea dei sindaci , presieduta dal sindaco di Chieti Diego Ferrara, ha reintegrato la composizione del Comito e questi sono i cinque componenti : Diego Ferrara per Chieti, Mario Pupillo per Lanciano, Francesco Menna per Vasto, Massimo Tiberini per Casoli, Giulio Borrelli per Atessa.

Ortona non ha visto reintegrare il posto che aveva occupato dal precedente sindaco di Ortona.

“ Dopo aver perso il posto con le dimissioni di Vincenzo d'Ottavio, ho chiesto più volte al presidente di convocare l'assemblea per le elezioni al fine di occupare il posto rimasto vacante.- fa notare il Sindaco di Ortona Leo Castiglione - a tre mesi da una tornata elettorale che coinvolgerà molti comuni della provincia, inspiegabilmente l'assemblea è stata convocata. “

A commento dell’esito delle votazioni Cagliglione esprime la sua delusione per l’esito delle designazioni “ Peccato che la lotta partitica e di schieramento abbia prevalso sulla realtà sanitaria del territorio escludendo, incredibilmente, Ortona e il suo ospedale che ospita addirittura un centro di eccellenza certificato dall'Europa.”

“ Nonostante il mio appello accorato di non guardare alle logiche partitiche bensì alle esigenze dei territori per avere un comitato rappresentativo di tutta la ASL, in cui ci fossero sindaci di tutte le appartenenze, compreso il mondo del civismo,- puntualizza Leo Castiglione - il PD ha voluto occupare tutti i posti, dimenticandosi di Ortona e del suo ospedale che oltre a servire l'area della Maruccina, della Costa dei Trabocchi e un porto nazionale vanta diverse eccellenze. - e conclude con un avviso - Sono certo che gli ortonesi, come sempre, si dimostreranno più attenti e sensibili ai valori del territorio rispetto ai politici locali. “