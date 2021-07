Il Libero Alberto Benedicenti giocherà per la Moaconcept Ortona

Con il giovane e talentuoso Alberto Benedicenti, la Moaconcept Impavida Ortona va a completare anche le due caselle dedicate al Libero. Alberto Benedicenti, giovane Libero di 180 centimetri d'altezza nasce a Torino nel 2001 ed è proprio nella Città dei Savoia che si avvicina al mondo della Pallavolo.

Già durante il suo percorso nelle Under della GSAD Arti e Mestieri Torino, a soli sedici anni, è impiegato anche nella prima squadra, che disputa un campionato di Serie C. La Serie C, tuttavia, va stretta al talentino piemontese che viene notato dagli "emissari" del Club Italia Roma e così, nella stagione 2018/2019, Alberto è subito in Serie A2 con la selezione dei giovani campioncini italiani. Sempre nel 2018, Alberto Benedicenti, assapora la gioia di una medaglia di bronzo agli europei Under 18. Nel Palmares del giovane libero anche un secondo posto con il Piemonte al Trofeo Delle Regioni 2016. Ma il Club Italia non è l'unico ad avere messo gli occhi addosso a Benedicenti. La Sir Safety Perugia lo ingaggia per un campionato di Serie B nella stagione 2019/2020 per poi utilizzarlo anche nella prima squadra che milita in Superlega.

Nella passata stagione, invece, Alberto Benedicenti è protagonista assoluto del reparto difensivo nella Sa.Ma. Portomaggiore, in Serie A3. L'accordo con la Moaconcept Impavida Ortona riporta quindi Benedicenti in Serie A2.

«Arrivo in una società che a detta di tutti è seria e ben strutturata. Avrò la possibilità di lavorare, migliorare e crescere ancora. Sarà fondamentale fare gruppo sia dentro che fuori dal campo in modo tale da poterci esprimere al meglio e magari provare ad essere anche ambiziosi».

Alberto Benedicenti

Nascita: 06/02/2001 Torino

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Libero

Altezza: 180 Cm

Carriera:

2021/2022 Moaconcept Impavida Ortona (Serie A2)

2020/2021 Sa.Ma. Porto Maggiore (Serie A3)

2019/2020 Sir Safety Conad Perugia (Serie A1)

2019/2020 Monini Perugia (Serie B)

2018/2019 Areonautica Militare Club Italia Crai Roma (Serie A2)

2017/2018 GSAD Arti e Mestieri Torino (Serie C)