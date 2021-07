A Ortona la prima edizione del Festival delle Case Editrici Abruzzesi

Il 16-17-18 luglio 2021, nella rinnovata piazza degli Eroi Canadesi di Ortona (CH), si inaugura la prima edizione del Festival delle Case Editrici abruzzesi, la fiera che pone al centro libri di buona qualità e che valorizza gli Editori locali.

Circa 12 le Case Editrici della Regione Abruzzo che animeranno le strade del centro storico di Ortona, città che da anni si distingue per la vivacità di eventi e l’attenzione alle manifestazioni culturali.

Dalle 18 alle 23.30 i visitatori potranno sfogliare con mano le pubblicazioni degli Editori presenti, dialogare con i numerosi autori del territorio e partecipare al ricco programma di presentazioni di libri durante i quali interverranno gli stessi scrittori in dialogo con giornalisti, critici letterari e professionisti del settore editoriale. (In caso di maltempo le presentazioni si svolgeranno alla Sala Eden in Corso Garibaldi 1).

Una tre giorni serale all’insegna del mondo del libro a due passi dallo storico Castello Aragonese di Ortona.

L’organizzazione del Festival è a cura dell'Associazione Editori Abruzzesi www.editoriabruzzesi.it.

L'ingresso è gratuito

Questi gli espositori

Edizioni Solfanelli (Chieti)

Edizioni Tabula Fati (Chieti)

Associazione I Borghi della Riviera Dannunziana (PE)

La Torre dei Venti (Chieti – Milano)

Costa Edizioni (Pescara)

Meta Edizioni (Treglio – CH)

Ianieri Edizioni (Silvi Marina – TE)

Logos Cultura (Pescara)

Di Felice Edizioni (Martinsicuro – TE)

Arsenio (Martinsicuro – TE)

D'Abruzzo - Edizioni Menabò (Ortona – CH)

Nuova Gutenberg (Lanciano – CH)

Edizioni Il Viandante (Chieti)

Chiaredizioni (Chieti)