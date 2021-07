L'Impavida Ortona / Francavilla alle Finali Nazionali Under 15

I Campioni D'Abruzzo, dopo aver battuto nella fase interregionale avversarie del calibro quali Virtus Fano e Sir Safety Perugia sono pronti per dare battaglia anche nella fase nazionale. Fase nazionale che si svolgerà in Liguria nelle città di Alassio, Albenga e Andora.

Sono 24 le gare in programma per queste Finali Nazionali Giovanili CRAI 2021 Under 15, e che si svolgeranno tra martedì 6 luglio e giovedì 8 luglio.

Dodici le squadre partecipanti, suddivise in quattro gironi:

Girone A: Diavoli Rosa Brugherio, Cucine Lube Civitanova, Roomy Saturnia

Girone B: SCK K EUR Volley Roma, Impavida Ortona Francavilla, Invicta Grosseto

Girone C: Volley Treviso, Trentino Volley, Volley Meta

Girone D: Matervolley Castellana Grotte, Aduna Volley Padova, Volley Parella Torino

Le prime classificate di ogni girone si affronteranno in semifinali incrociate che determineranno poi le finali per l'assegnazione dei primi tre posti. Le seconde classificate competeranno per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto mentre le quarte si contenderanno i posti dal nono al dodicesimo.

Il via è previsto per domani, martedì 6 luglio alle ore 9.00 ma per vedere all'opera i Ragazzini Impavidi dovremo attendere il pomeriggio, quando l'Impavida Ortona Francavilla affronterà la vincente della sfida mattutina tra SCK K EUR Volley Roma e lnvicta Grosseto.

In bocca al lupo a questi Ragazzi Impavidi e che questo Pool formato dall'Impavida Ortona, dalla Polisportiva Francavilla, dalla Volley3 Pescara e dalla Virtus Paglieta possa togliersi ancora molte altre soddisfazioni.

c.s.