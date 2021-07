Si è chiuso in bellezza il 3° Concorso Musicale Nazionale Lions “Ortona, Città d’Arte” giovedì 1 luglio con un concerto finale che ha visto l’esibizione di 16 vincitori di premi assoluti e menzioni speciali.

Evento svoltosi all’aperto nella splendida cornice della piazza del teatro Tosti con la sua veduta sul mare.

Dopo l’annullamento forzato dello scorso anno dovuto all’emergenza covid, la terza edizione si è svolta in presenza per solisti e duo, e con il caricamento di video su YouTube per i concorrenti in formazioni dal trio fino all’orchestra e al coro.

336 iscrizioni, di solisti e di numerose formazioni di varia grandezza che hanno portato il numero degli iscritti effettivi a quasi un migliaio, sono stati il premio di una scelta coraggiosa da parte del Lions Club Ortona che ha voluto dare un’opportunità ai giovani per tornare alla normalità, a fare musica dal vivo! Scelta apprezzata e sottolineata anche dal Comune di Ortona, rappresentato dal vice-sindaco Vincenzo Polidori e dall’assessore Cristiana Canosa.



E proprio la voglia di promozione della musica nei più piccoli che si è vista nelle prime due performance, con due piccoli artisti di 6 e 8 anni che nonostante la giovane età e la tanta emozione sono riusciti a far innamorare subito i presenti.



Tanta musica si è susseguita, con artisti provenienti non solo dall’Abruzzo ma anche dalle Marche e dal Lazio.



Ad ascoltare il Concerto e premiare anche la Giuria ormai storica del concorso, fin dalla prima edizione: il pianista Piero Di Egidio, docente del Conservatorio di Monopoli (BA) come presidente; il soprano Sandra Buongrazio e il pianista Marco Ciccone, docenti del Conservatorio di Pescara; il sassofonista Gabriele Semplicino, docente del Conservatorio di L’Aquila; il pianista Mauro D’Alfonso, direttore artistico del concorso.