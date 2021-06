Sabato 19 giugno si è tenuta la 55ma Charter Night del Lions Club di Ortona. Numerose le autorità lionistiche civili e militari intervenute. In occasione e della serata si è svolto anche il tradizionale passaggio del martelletto: cambio di presidenza per l’anno sociale 2021/2022,

Il presidente uscente Giuseppe Carulli, che ha guidato magistralmente il club Ortonese nonostante la pandemia, è riuscito a portare avanti numerose iniziative di pregio per la città, con grande partecipazione di tutti i soci.



Subentra a Carulli, Stefano Gigante, il neo presidente eletto ha dichiarato la voglia di intraprendere progetti di sostegno e di ripresa delle attività in presenza e si dichiara molto fiducioso per l’anno a venire che vede coinvolto il lions club Ortona in molti progetti distrettuali. Il club di Ortona si è aperto all’ingresso di nuovi soci che daranno lustro al club, nella serata é stato presentato il libro sui 55 anni di storia del club lions di Ortona