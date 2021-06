SECONDA CONFERMA IN CASA TOMBESI: ANTONIO MASI

Dopo Dario Dell'Oso, ecco la seconda conferma in casa Tombesi per la stagione 2021/2022: Antonio Masi. Rientrato in Abruzzo dopo tre stagioni in Veneto, Masi ha vissuto un campionato, quello passato, in costante crescita, diventando uno dei pilastri della squadra di mister Di Vittorio nel girone di ritorno. Ma Antonio non si sente arrivato: quella prossima sarà per lui una stagione di ulteriore crescita.

«Assolutamente sì, il mio obiettivo è crescere ancora. Lo scorso anno ho avuto poco spazio all'inizio, ma poi nel girone di ritorno penso di aver fatto bene e di essermi reso utile. Mi sono trovato benissimo con mister Di Vittorio e in generale tutta la squadra secondo me ha fatto una bella seconda parte di stagione, e questo nonostante gli infortuni e le squalifiche e il fatto che fossimo quasi sempre contati. A Ortona mi sono sempre trovato a meraviglia, ho avuto da subito la sensazione non solo di essere tornato a casa, in Abruzzo, ma anche di essere parte di una grande famiglia. Ho conosciuto tante persone fantastiche, dal presidente al resto dello staff e della società, per cui ho deciso di rimanere a Ortona principalmente perché mi sono trovato benissimo. Volevo rimanere, per cui abbiamo trovato rapidamente un accordo. Ma ho deciso di restare anche perché sono certo di non aver fatto ancora vedere alla Tombesi il massimo del mio potenziale, voglio dare molto di più. L'obiettivo che mi pongo per la prossima stagione è proprio quello di essere ancora più importante per la squadra, di avere un minutaggio alto, di essere un punto di riferimento per il mister e per i compagni. Poi, perché no, mi piacerebbe segnare anche qualche gol in più e non accontentarmi più solo degli assist. E sono contento di poter inseguire tutti questi obiettivi con la maglia della Tombesi».