LICEO SCIENTIFICO A.VOLTA DI ORTONA SI AGGIUDICA DUE PREMI CON IL PROGETTO CRESCERE IN DIGITALE 2020-2021

LICEO SCIENTIFICO A.VOLTA DI ORTONA SI AGGIUDICA DUE PREMI CON IL PROGETTO CRESCERE IN DIGITALE

Si è svolta giovedì 10 giugno la premiazione per il primo premio provinciale e il terzo nazionale del progetto “Crescere in digitale” di Alternanza Scuola Lavoro. Presentato dalla Prof.ssa Paola Finizio referente dei per corsi PCTO dell’Istituto nella splendida cornice esterna della scuola che ha accolto in modalità open space la classe 5° A, i suoi docenti, il Dirigente, i tutor ed i genitori.

"Non è stato sufficiente questo periodo covid per fermare la volontà di essere comunque ottimisti, di impegnarsi al massimo e di distogliere completamente l'attenzione dalle preoccupazioni e di focalizzarsi sul proprio futuro. Lavoriamo per una scuola che non si limita a trasferire contenuti ma offre agli studenti la possibilità di produrli grazie a una costante attenzione al mondo del lavoro"- Afferma la professoressa Finizio.

Il progtto nasce dalla volontà di avvicinare i ragazzi al mondo della comunicazione, alla conoscenza dei social e al loro utilizzo professionale, mettendo in campo creatvità e softskills.

Un corso di 40 ore che si è svolto in parte in aula e in parte in agenzia presso la Sandromengadv di Ortona dove i ragazzi hanno potuto conoscere il dietro le quinte di un mestiere sempre più in vista. Dalla nascita del pensiero creativo, all’ideazione di una campagna pubblicitaria, passando per i reparti e le figure d’agenzia, fino alla conoscenza dei social e al loro utilizzo, i ragazzi sono stati parte attiva nella creazione del logo della loro scuola e della campagna di promozione per il nuovo anno accademico.

“Un esempio di fare scuola da percorrere con coraggio e fiducia, i ragazzi sono stati consumatori di contenuti, destinatari di lezioni che li hanno avviati al pensiero creativo e alla comunicazione ma nello stesso tempo sono stati poi produttori in prima persona arrivando a generare contenuti attraverso mappe creative e aree semantiche. Hanno inoltre appreso le potenzialità dei social in ambito professionale, un tema importante che li educa ad un uso corretto e funzionale” racconta la tutor del progetto la dott.ssa Antonella Frixa.

“Un progetto meritevole e attualissimo”, afferma la Dirigente, la prof.ssa Angela Mancini che molto soddisfatta ed entusiasta, per i propri alunni ha destinato un dispositivo digitale, un augurio per la meritata vittoria e un sincero riconoscimento dei meriti evidenziati in tempi così difficili.

Presente l’Assessore alla scuola Massimo Petaccia che nel suo intervento ha ribadito quanto la collaborazione tra le istituzioni sia la strada da percorrere sempre.

In conclusione, il video della premiazione del concorso, proiettato il giorno 10 giugno,

c.s.