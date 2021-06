In questo periodo si parla di tanto di “ripartenza in sicurezza” del comparto Eventi ; nel settore molte sono le aspettative per trovare delle soluzioni efficaci.

Da Ortona arriva una soluzione: quella proposta dalla LAB Srl, una Società di ingegneria multidisciplinare con una sede ad Ortona (CH) ed una a Milano.

La società opera da decenni prevalentemente in ambito industriale “Oil & Gas”, un settore in cui la sicurezza è di fondamentale importanza.

Cogliendo l’esigenza espressa dal settore Cerimonie ed Eventi, la Lab Srl ha rimodulato il proprio Know How tecnico, maturato in oltre 20 anni di esperienza nell’ingegneria e nella gestione della sicurezza in campo industriale e petrolifero, per contribuire a far sì che settore Cerimonie ed Eventi riparta in totale sicurezza.

(il video del sistema per la gestione di Cerimonie ed Eventi )

Base della proposta dalla LAB Srl , denominato “HELPmed360”, è la gestione dell’intero sistema da Web e da App, il tutto è nato da un progetto con il quale la società è stata vincitrice del “Premio Nazionale InnovAzioni 2019” di Confindustria.

Il sistema è già stato testato ed è attualmente utilizzato da note aziende italiane, sebbene per altre funzioni legate a sistemi di domotica e sicurezza, molto più “spinti”.

Alcune delle funzionalità esistenti nel sistema “HELPmed360”, ed in particolare quelli relativi al controllo accessi, è utile per di poter ottimizzare il lavoro degli organizzatori di un evento ed i gestori di locali e contestualmente ridurre i tempi di attesa per i controlli degli stessi partecipanti all’evento, inclusi quelli per gli addetti ai lavori (Camerieri, Fotografi, Videomaker, Wedding Planner, Musicisti, Cantanti, Animatori, Disc-Jockey ecc.), una volta definite le procedure a livello legislativo.

La LAB Srl ha adattato alcune delle funzionalità esistenti nel sistema ed in particolare quelli relativi al controllo accessi per ottimizzare il lavoro degli organizzatori di un evento ed i gestori di locali e contestualmente ridurre i tempi di attesa per i controlli degli stessi partecipanti all’evento, inclusi quelli per gli addetti ai lavori (Camerieri, Fotografi, Videomaker, Wedding Planner, Musicisti, Cantanti, Animatori, Disc-Jockey ecc.), una volta definite le procedure a livello legislativo.

I sistema elaborato dalla società, oltre ad agevolare l’accesso degli ospiti partecipanti ad un evento, mette gli organizzatori nelle condizioni di poter processare, gestire e conservare, nei termini di legge (una volta definite le sottese procedure), tutti quei dati ed informazioni (compatibilmente con le prossime disposizioni normative: esiti Tampone entro le 48 hr prima dell’evento, Green Pass, Certificato Medico che attesti di aver contratto il Virus non oltre i 6 mesi precedenti alla data dell’evento) da fornire alle Autorità qualora fossero richiesti.

La gestione da Web ed App, oltre ad agevolare un ingresso più rapido alla struttura garantisce una gestione efficiente dei dati funzionali al servizio da erogare, sempre ed ovviamente una volta definite le procedure a livello legislativo.

Attraverso “ HELPmed360 Cerimonie ed Eventi “ il gestore del locale, ad esempio, potrà generare un link da inviare agli sposi che a loro volta potranno girarlo a tutti i loro ospiti in modo che questi ultimi siano in condizione di effettuare, anche con largo anticipo, la loro registrazione all’evento attraverso la nostra App.

La denominazione della società “ LAB “ è l’ acronimo dei nomi dei soci fondatori (Liberato, Angelo e Bruno), e precisamente: l’amministratore unico il geometra Liberato Granata, il project manager e socio dott. ing. Angelo Adorante ed il terzo socio, p.i. Bruno De Laurentiis.

( Da sx: Bruno De Laurentiis, Liberato Granata e Angelo Adorante )

“ è un progetto che portiamo avanti con estrema attenzione, volontà e soprattutto con un profondo senso civico che accomuna sia noi tre soci di LAB Srl, - precisano dalla società - ma anche i titolari della Società Ingenia Cube Srl di Pescara e l’esperto in IT Stefano D’Aurelio che ci supportano quotidianamente “

Dall’impegno di una società con una sede in Ortona, una soluzione competiva che potrà permettere di portare occasioni di sviluppo in un settore innovativo, in una realtà locale che ha tanto bisogno di nuove iniziative economico-imprenditoriali.