MUSICA E ARTE

Mercoledì 2 giugno si sono concluse, nel rinnovato auditorium del Polo Eden di Ortona, le audizioni del 3° Concorso Musicale Nazionale Lions "Ortona, Città d'Arte", dedicato alle grandi personalità artistiche e culturali del territorio ortonese, organizzato dal Lions Club di Ortona con il patrocinio del Comune. «Una terza edizione – sottolinea il presidente del Lions Giuseppe Carulli - che si potrebbe definire, senza timore di esagerazione e in considerazione del periodo difficile che tutti abbiamo attraversato a causa della pandemia, un successo inaspettato e strepitoso». Infatti si sono registrate 336 adesioni, in gran parte di solisti ma anche di formazioni di varia grandezza che hanno fatto salire a circa mille il numero dei concorrenti effettivi, tra solisti e duo in presenza e anche chi ha partecipato inviando video delle proprie esecuzioni musicali.

Dal 29 maggio, per cinque giorni, la giuria presieduta da Piero Di Egidio, insieme al direttore artistico Mauro D'Alfonso e ai giurati Sandra Buongrazio, Marco Ciccone e Gabriele Semplicino, si è sottoposta ad una vera e propria maratona musicale, ascoltando e valutando ogni singolo partecipante, dalle performance di propedeutica musicale dei bimbi della scuola dell'infanzia, alle esecuzioni del grande repertorio musicale dei concorrenti provenienti dalle scuole di vari gradi d'istruzione, dai conservatori e dal settore dell'insegnamento privato della musica. Una qualità di proposte musicali, spesso di grande livello nonostante la giovanissima età di alcuni concorrenti, che ha posto la giuria di fronte al difficile compito di individuare tra centinaia di partecipanti i meritevoli di assegnazione di primo premio assoluto, rigorosamente uno per categoria, e delle borse di studio offerte dal Lions Club di Ortona Distretto 108° e intitolate a personalità culturali del nostro territorio come Tosti, Albanese, i Dommarco, i Cascella, Francesco Sanvitale ed altri. Inoltre grazie alla disponibilità del Sindaco Leo Castiglione e dell'assessore Cristiana Canosa per consentire una maggiore partecipazione di pubblico, i vincitori del concorso suoneranno in un concerto finale che si terrà nella serata del 1° luglio, nel piazzale antistante il Teatro Tosti.

«Un bilancio assolutamente positivo – conclude il Presidente Carulli - per una manifestazione che promette ulteriori sviluppi ed ampliamenti negli anni futuri, diventando un appuntamento immancabile dell'offerta musicale della città di Ortona e del territorio abruzzese».