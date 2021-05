ATER Chieti: Affitti Agevolati per locali commerciali a ORTONA e CHIETI

Il Consiglio di Amministrazione dell’ATER di Chieti nell’ultima seduta ha approvato una riduzione pari al 50% sul valore dei canoni per i locali ad uso commerciale, per un periodo di 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto d’affitto.

“L’Avviso è rivolto ad Enti privati e pubblici, imprese e ditte anche artigiane, liberi professionisti, società, anche cooperative che hanno necessità di spazi per svolgere le loro attività commerciali o professionali e - precisa il Direttore Generale Giuseppe D’Alessandro – consente entro il primo giugno 2021 di rivolgere istanza all’ATER di Chieti per i locali liberi nelle città di CHIETI, in Piazza S. Pio X e di ORTONA, in Via Della Libertà”.

L’iniziativa promossa dall’ATER mira a sostenere le attività commerciali in un momento difficile per l’economia e per il mondo delle imprese in generale, ed allo stesso tempo ha l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio dell’Ente, da troppo tempo inutilizzato.

“L’Ater di Chieti a breve approverà l’avviso per gli immobili a canone concordato, per i garage e per i posti auto in modo da consentire anche a famiglie ed inquilini di cogliere questa ulteriore opportunità” conclude il Presidente Tavani.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.aterchieti.it

oppure telefonando al Servizio Gestione Utenza al numero 0871 359902 o inoltrando una mail all’indirizzo ater@aterchieti.it

c.s.