DOMANI SCUOLE CHIUSE - Marchegiano e Cauti :“ il Comune doti di autoclavi le scuole ortonesi “

Martedì 18 maggio , saranno effettuati dei lavori nel centro urbano che renderanno necessaria la sospensione dell'erogazione idrica e, conseguentemente, l’amministrazione comunale ha dispoto la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Ortona Centro e Fonte Grande.

Il Comune di Ortona ha precisato “ che gli Istituti superiori potranno non ottemperare all’ ordinanza laddove fossero dotati di serbatoi di erogazione di acqua potabile atti a soddisfare le relative esigenze interne. “

Nell’occasione i cosiglieri comuali Giorgio Marchegiano ed Emore Cauti segnalano che : “A causa delle frequenti interruzioni della fornitura d'acqua e delle conseguenti sospensioni delle attività didattiche per mancanza dei requisiti minimi igienico sanitari, il 28 gennaio 2020, un anno e mezzo fa, proponemmo all'Amministrazione Castiglione di dotare di autoclavi le scuole della nostra Città. Ritenevamo infatti inaccettabile che, ad ogni interruzione idrica, spesso comunicata con poche ore di preavviso, centinaia di famiglie ortonesi fossero costrette ad andare incontro ad enormi disagi e ad assistere ad una triste sconfitta per il sistema educativo della nostra Città.”

A suo tempo la risposta dell'Amministrazione comunale, per bocca dell'Assessore alla Scuola, fu la seguente: "Consigliere Marchegiano, sono contenta che abbia fatto questa proposta visto che l'amministrazione ha già provveduto ad inserire nel redigendo bilancio 50.000€ per dotare i plessi scolastici di proprietà comunale di serbatoi. Tanto che il Sindaco, in un incontro con i dirigenti scolastici diversi mesi fa, aveva anticipato questo impegno dell'amministrazione".

“ Stiamo ancora aspettando. - puntualizzano i due consiglietri comunali ricordando che - nel frattempo domani, 18 maggio 2021, un anno e mezzo dopo, le scuole ortonesi saranno ancora chiuse a causa dell'interruzione della fornitura idrica e dell'assenza di autoclavi. “ e chiedono “ L'Amministrazione comunale abbandoni le promesse e prenda provvedimenti. “

Da c.s. Giorgio Marchegiano ed Emore Cauti