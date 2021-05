Venerdì 14 il Giro d’Italia attraversa il territorio del Comune di Ortona

La settima tappa del Giro D’Italia, parte da Notaresto, passa nel territorio di Ortona e dopo 181 km arriva a Termoli.

La carovana attraversa il territorio del comune di Ortona; arrivando da Crecchio, passa sulla SP218 Marrucina , prosegue per Via CiviltàdelLavoro per poi girare per Via Margherita D’Austria e andare verso San Vito.

Su queste strade è vietata la libera circolazione e la sosta , dalle ore 12,30 e fino al termine del passaggio dei corridori, previsto per le ore 15:50. IL traffico in uscita al casello autostradale di Ortona, dalle ore 13 e fino al termine del Giro, è deviato in direzione di Tollo.

In occasione della tappa del Giro d'Italia, uscita anticipata per la scole; le attività didattiche saranno sospese alle ore 11.00 per consentire al trasporto scolastico di garantire il rientro a casa gli studenti, prima del passaggio del giro.

Qualche piccolo disagio per chi deve muoversi, un’occasione per gli studenti di anticipare l’uscita, ma anche bella occasione per godersi il rito, sempre affascinante, del passaggio della gara ciclistica più bella d’Italia: il Giro D’Italia.