Sansificio Poggiofirito: Scoccia-D'Alessandro impegno comune al fianco dei cittadini

"Ho voluto portare in Consiglio regionale - annuncia la consigliera Marianna Scoccia - in aula il caso del sansificio a Poggiofiorito, in provincia di Chieti, raccogliendo Il grido della cittadinanza e degli amministratori e del deputato Camillo D'Alessandro, testimone diretto di ciò che sta accadendo in quanto residente proprio in quel territorio, che mi ha fornito la documentazione necessaria per chiedere conto alla Regione .

In particolare va precisato qual sia stata la capacità di risposta del sistema dei poteri regionali (dipartimento ambiente, ASL di competenza e soprattutto Arta) rispetto alle denunce della cittadinanza e del comitato che coraggiosamente si è costituito e sta portando avanti questa battaglia.

Mi aspetto risposte chiare per capire ciò che è accaduto e soprattutto per garantire una Regione finalmente in campo per tutelare la cittadinanza e le amministrazioni locali, che vengono lasciate sole quando accadono fatti del genere.

Con il Deputato Camillo D'Alessandro andrò nei prossimi giorni a Poggiofiorito ed Arielli per incontrare il comitato e le amministrazioni coinvolte."

"Ringrazio Marianna Scoccia- afferma Il deputato abruzzese Camillo D'Alessandro-per questa sua immediata sensibilità , per il suo impegno e per portare la voce del mio territorio n consiglio regionale. Da noi massimo impegno, per adesso la Regione è la grande assente "

Segue testo interrogazione a firma Marianna Scoccia