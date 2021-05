I CERTIFICATI DELL'ANAGRAFE COMUNALE DIRETTAMENTE NELLE TABACCHERIE

La convenzione tra Comune e Federazione Italiana Tabaccai per estendere su tutto il territorio comunale il servizio di rilascio dei certificati dell'anagrafe è stata attivata con l'adesione di 11 punti convenzionati che potranno quindi rilasciare i certificati anagrafici direttamente tabaccheria.

«Un innovativo servizio – commenta il Sindaco Leo Castiglione – nato da una convenzione attivata dall'amministrazione comunale con la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, la collaborazione di Novares, società del gruppo FIT e delle tabaccherie del territorio che in questa prima fase del progetto ha coinvolto 11 punti convenzionati per fornire una rete civica al servizio dei cittadini e agevolare il rilascio di certificati anagrafici senza l'incombenza di recarsi presso la sede comunale in corso Matteotti».

Il nuovo servizio è stato presentato ufficialmente presso la Tabaccheria Pigorini dell'Ipercentro di Santa Liberata alla presenza del Sindaco Leo Castiglione, del vicepresidente Fit Chieti Mauro Arrizza e Roberta Tenerelli shopping center manager di Ortona Center.

«Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio - dichiara Adriana Bellisario, presidente della Federazione Italiana Tabaccai della Provincia di Chieti. La nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno».

I certificati che possono essere rilasciati in tabaccheria sono l'anagrafico di matrimonio, di morte, di cittadinanza, esistenza in vita, residenza, stato civile e stato di famiglia, di residenza in convivenza, stato di famiglia in Aire, stato libero, unione civile e convivenza. Per ogni operazione di rilascio il costo è di 2 euro iva compresa.

Le tabaccherie ortonesi che in questa prima fase del progetto hanno dato la propria adesione sono la rivendita n2 in corso Matteotti 20, n3 in corso Vittorio Emanuele II n84, n11 in via Monte Maiella 21, n8 presso il Centro Commerciale di Santa Liberata, n19 in piazza San Tommaso, n25 in via Carlo Bernabeo 25, n35 in via don Bosco 23, n17 in via della Libertà 234, n18 corso Vittorio Emanuele II 1, n30 in via Tommaso Mosca 1 e n32 in via Piana 14 a Villa Grande.

L'obiettivo è quello di allargare le adesioni al progetto per rendere più estesa la rete di prossimità comunale e favorire l'accesso ai servizi per i cittadini.