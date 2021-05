SETTIMANA CIVICA - Noi come cittadini noi come popolo

Nell'ambito delle manifestazioni della settimana civica, l'amministrazione comunale di Ortona ha consegnato degli attestati a cittadini e aziende che lo scorso anno si sono segnalati per le buone pratiche civiche, dalla pulizia volontaria del territorio, al salvataggio in mare e donazioni alimentari in favore dell’emergenza covid.

L’iniziativa è stata promossa all’interno della manifestazione Settimana Civica, promossa a livello nazionale dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e da diversi istituti scolastici, di formazione e universitari.

“ Noi come cittadini. Noi come popolo” è il tema delle iniziative e incontri organizzate per accendere l’attenzione sull’insegnamento dell’educazione civica reintrodotta nella didattica scolastica anche grazie alle sollecitazioni dell’Anci, l’associazione dei comuni italiani.

Per valorizzare e promuovere le azioni utili per formare cittadini responsabili e attivi e per offrire una partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, l’assessore comunale alla scuola Massimo Petaccia accompagnato dal consigliere comunale Antonio Sorgetti, aveva incontrato, nella mattinata di venerdì 23 aprile, le classi terze della scuola secondaria di primo grado dei due istituti ortonesi, nella palestra di Fonte Grande

e nel cortile della struttura scolastica di via Mazzini.

Il primo maggio , le iniziative previste per la Settimana Civica si sono completate con la consegna degli attestati a cittadini e aziende che lo scorso anno si sono segnalati per le buone pratiche civiche, dalla pulizia volontaria del territorio, al salvataggio in mare e donazioni alimentari in favore dell’emergenza covid.

Nella sala consigliare il sindaco di Ortona Leo Castiglione e l’assessore Massimo Petaccia hanno consegnato gli attestati con questa motivazione: “ per il generoso impegno e interesse civico, esempio di personale virtù e prestigio cittadino" a a cittadini, associazioni e aziende.

Gli attestatti sono stati consegnati a:

Lorenzo Scarlatto, giovanissimo bagnino che durante la prima settimana di servizio ha salvato un uomo in mare.,

Emiliano Osti e altri componenti del gruppo Ultras Ortona. Il gruppo dedica il proprio tempo libero a raccogliere i rifiuti abbandonati.

Azienda GEGEL

Ortofrutta BUZZELLI

Panificio PICCIANO

Associazione Operatori Lido Riccio

Azienda AGRISERVICE

Azienda CARPOINT

Bevande PRIMAVERA

Molino CASILLO

Distilleria D'Auria

Azienda MICOPERI

Consulta Giovanile

Associazione Cnab Protezione Civile

Croce Rossa Unità Territoriale di Ortona

Associazione CB Ortona

L'ex consigliere comunale Alessandro Scarlatto ha ringraziato l'amministrazione per l'iniziativa.