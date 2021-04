Progetto indoor 2021

Questo progetto è nato per trovare un modo alternativo per aiutare tutte le persone che hanno diverse lacune in materie scientifiche e superarle tramite la tecnologia. Grazie alla piattaforma google meet abbiamo organizzato delle lezioni pomeridiane in modalità flipped classroom, in cui chi ha più dimestichezza con le materie in questione ha teso la mano a chi ha più fragilità. Il progetto ha ricoperto un arco temporale di circa 3 mesi, caratterizati da tanta voglia di imparare e crescere pur rimanendo indoor " lontani ma vicini ". Grazie al progetto, chi deteneva un debito formativo in matematica è riuscito a recuperarlo con del lavoro misto ad una buona dose di divertimento, con la partecipazione degli altri compagni di classe; inoltre, abbiamo scoperto lati della materia che appartengono alla realtà e che non sono legati ai voti scolastici. Nell'ambito della fisica, abbiamo reso un argomento teorico uno strumento per poter scoprire la natura che ci circonda attraverso esperimenti creativi e originali nati dall'immaginazione e dalle idee dei ragazzi, in collaborazione con un ex alunno del liceo, Marco Bellomo, nonchè laureando presso la normale di Pisa e divulgatore scientifico all'interno dell'associazione " ALEX " (acronimo di: astrophysic learning experience and more ). In questo modo i ragazzi che non masticano tanto queste discipline hanno colto i loro punti di interesse per poter costruire eventualmente nuove passioni da coltivare un giorno quando sarà possibile anche outdoor. Siete curiosi di sapere come ci siamo riusciti? premi play sul video che trovi qui sotto!