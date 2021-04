VACCINAZIONI: PRENOTAZIONI ATTIVE SU ORTONA PER IL 29 E 30 APRILE

Il centro vaccinale Micoperi è disponibile sulla piattaforma di Poste per le prenotazioni degli over 70 , over 65 e over 60.

I cittadini di queste categorie che si erano già prenotati sulla piattaforma e avevano una data in altri centri vaccinali possono riprenotarsi scegliendo adesso Ortona. Bisogna però andare sulla piattaforma di Poste inserire codice fiscale, tessera sanitaria e poi il codice di prenotazione ed eliminare la prenotazione precedente e poi prenotarsi di nuovo.

Inoltre dalla ASL arriva l'indicazione che i fragili "leggeri" over 70 possono riprenotarsi sulla piattaforma di Poste per accedere alle sessioni vaccinali al centro di Micoperi con Johnson &Johnson.

Dalla ASL arriva inoltre chiara l'indicazione che i 3 hub vaccinali dell provincia ( Chieti, Lanciano e Vasto) saranno prioritari nel rifornimento di vaccini, per cui in presenza di carenze saranno sospesi gli altri punti vaccinali.