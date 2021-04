Riparte dall’Abruzzo la prima competizione Internazionale di Supermoto

Domenica 11 aprile, a Villa Torre di Ortona, il Campionato Internazionale della categoria “SUPERMOTO”, al Circuito Internazionale d’Abruzzo in località Villa Torre di Ortona .

Grande è la soddisfazione degli organizzatori locali del Circuito di Ortona, che in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e grazie all’organizzazione della OffRoad Pro Racing è riuscita ad ospitare la prima tappa dell’anno di questa grande competizione.

Sono diverse le categorie che prenderanno parte alla gare e nello specifico comprendono: S1 , S2 , S3 , S4 , e S JUNIOR .

Tra i tanti i campioni in gara :

CATEGORIA S1

MARC-REINER SCHMIDT (VICECAMPIONE DEL MONDO) TEAM L30 RACING

THOMAS CHAREYRE (CAMPIONE DEL MONDO) TEAM L30 RACING

ELIA SAMMARTIN (CAMPIONE ITALIANO IN CARICA) TEAM PHOENIX RACING

CATEGORIA S4

KEVIN VANDI (CAMPIONE EUROPEO E ITALIANO)

MARCO MALONE (VICE CAMPIONE ITALIANO)

A causa delle varie restrizioni e nel rispetto delle normative anti-covid vigenti, la manifestazione non avrà la cornice spettacolare del pubblico e supporter dei piloti, come nelle grandi occasioni, ma sarà un buon auspicio per la ripartenza dopo i tanti mesi che ha visto le manifestazioni sportive in lookdown.